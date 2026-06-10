USA führen neue Angriffe auf Ziele im Iran durch, Trump droht Bomben

Die USA haben neue Angriffe auf Ziele im Iran durchgeführt, nachdem Präsident Trump am Abend angekündigt hatte, dass die USA bereit seien, auf Befehl des Präsidenten mit Angriffen zu reagieren, wenn der Iran seine Aggression fortsetzt. Die Angriffe begannen um 17.15 Uhr US-Ostküstenzeit und wurden als Selbstverteidigungsschläge bezeichnet. Iranische Staatsmedien berichteten von Explosionen an der Südküste und Mullah-Streitkräfte reagierten mit Raketen und Drohnen, die sie auf US-Schiffe nahe der Straße von Hormus schossen. Die Nachrichtenagentur Mehr berichtete von Zusammenstößen auf See zwischen iranischen und US-Einheiten. Derzeit hat der Iran die Straße von Hormus für die Durchfahrt jeglicher Schiffe geschlossen, und das oberste iranische Militärkommando hat angekündigt, dass auch Öltanker und Handelsschiffe beschossen werden, wenn sie die Straße durchqueren. Das US-Regionalkommando dementierte die Schließung der Straße und die Auseinandersetzung auf See. Trump drohte dem Iran damit, „den Sch***“ aus dem Land zu bomben, sollte er keinen Deal mit ihm machen. Israel ist an den aktuellen Angriffen nicht beteiligt. In den vergangenen Tagen kam es zu gegenseitigem Beschuss, und die USA griffen Ziele im Iran an, nachdem sie einen Absturz eines Apache-Kampfhubschraubers verantwortlich machten. Iranische Angaben zufolge wurden mit den Bombardierungen auch zivile Infrastruktur zerstört. Die militärischen Spannungen und gegenseitige Angriffe haben Sorgen vor einer neuen regionalen Eskalation befeuert, und die Kriegsparteien verhandeln weiterhin über ein dauerhaftes Ende des Konflikts, bislang ohne Durchbruch.

Die USA haben neue Angriffe auf Ziele im Iran durchgeführt, nachdem Präsident Trump am Abend angekündigt hatte, dass die USA bereit seien, auf Befehl des Präsidenten mit Angriffen zu reagieren, wenn der Iran seine Aggression fortsetzt.

Die Angriffe begannen um 17.15 Uhr US-Ostküstenzeit und wurden als Selbstverteidigungsschläge bezeichnet. Iranische Staatsmedien berichteten von Explosionen an der Südküste und Mullah-Streitkräfte reagierten mit Raketen und Drohnen, die sie auf US-Schiffe nahe der Straße von Hormus schossen. Die Nachrichtenagentur Mehr berichtete von Zusammenstößen auf See zwischen iranischen und US-Einheiten.

Derzeit hat der Iran die Straße von Hormus für die Durchfahrt jeglicher Schiffe geschlossen, und das oberste iranische Militärkommando hat angekündigt, dass auch Öltanker und Handelsschiffe beschossen werden, wenn sie die Straße durchqueren. Das US-Regionalkommando dementierte die Schließung der Straße und die Auseinandersetzung auf See. Trump drohte dem Iran damit, „den Sch***“ aus dem Land zu bomben, sollte er keinen Deal mit ihm machen. Israel ist an den aktuellen Angriffen nicht beteiligt.

In den vergangenen Tagen kam es zu gegenseitigem Beschuss, und die USA griffen Ziele im Iran an, nachdem sie einen Absturz eines Apache-Kampfhubschraubers verantwortlich machten. Iranische Angaben zufolge wurden mit den Bombardierungen auch zivile Infrastruktur zerstört. Die militärischen Spannungen und gegenseitige Angriffe haben Sorgen vor einer neuen regionalen Eskalation befeuert, und die Kriegsparteien verhandeln weiterhin über ein dauerhaftes Ende des Konflikts, bislang ohne Durchbruch





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