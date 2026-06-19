USA gegen Australien: Topspiel in der Gruppe D

Die USA und Australien treffen sich am Freitag in der Gruppe D der Fußball-Weltmeisterschaft. Beide Teams haben ihre ersten Partien gewonnen und kämpfen um den Gruppensieg.

Die USA und Australien treffen sich am Freitag in der Gruppe D der Fußball -Weltmeisterschaft. Beide Teams haben ihre ersten Partien gewonnen und kämpfen um den Gruppensieg.

Die US-Auswahl unter Nationaltrainer Mauricio Pochettino hat gegen Paraguay einen klaren 4:1-Sieg erzielt und ist damit gut in die Heim-WM gestartet. Der australische Trainer Tony Popovic ist stolz auf sein Team, das als klarer Underdog einen 2:0-Sieg gegen den Favoriten erzielt hat. Das WM-Duell zwischen der USA und Australien wird live im Free-TV zu sehen sein, die ARD überträgt das Spiel ab 20:15 Uhr aus Seattle. Die Übertragung beginnt bereits um 19:30 Uhr mit Vorberichten.

Nur bei MagentaTV können alle 104 Spiele der WM 2026 live gesehen werden





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USA Australien Fußball-Weltmeisterschaft Gruppe D

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