USA gegen Paraguay: WM-Auftakt für die US-Mannschaft als Favorit

Die USA starten als Gastgeber in die WM 2026 und treffen in ihrem ersten Spiel auf Paraguay. Während die US-Amerikaner den zweiten K.o.-Sieg der Geschichte anstreben, kehren die Südamerikaner nach 14 Jahren zurück. Das Spiel wird exklusiv bei MagentaTV übertragen.

Für die USA ist der erste Sieg in ihrem Heimturnier das klare Ziel, um optimale Voraussetzungen für das Weiterkommen zu schaffen. Das Team aus den Vereinigten Staaten nimmt bereits zum zwölften Mal an einer Weltmeisterschaft teil.

Der große Traum bleibt jedoch der zweite Sieg in einem K.o. -Spiel, nachdem zuletzt 2002 ein Erfolg gegen Mexiko gelang. Gegen Paraguay geht das Team von Trainer Mauricio Pochettino als klarer Favorit in die Partie. Die Südamerikaner qualifizierten sich erstmals seit 2010 wieder für eine WM-Endrunde und treffen auf eine US-amerikanische Mannschaft, die sich im eigenen Land besonders motiviert präsentiert.

Die Begegnung zwischen den USA und Paraguay findet aufgrund der Zeitverschiebung nach Nordamerika in Deutschland in der Nacht zum Samstag statt, mit Anpfiff um 03:00 Uhr morgens. Fußballfans müssen sich daher einen Wecker stellen, um das Spiel live verfolgen zu können. Was die Übertragungsrechte betrifft, liegen diese für alle Spiele der WM 2026 bei MagentaTV. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF zeigen zwar weite Teile des Turniers im Free-TV, doch das Spiel zwischen den USA und Paraguay gehört nicht dazu.

Es wird ausschließlich auf MagentaTV übertragen und ist somit nicht im Joyn-Livestream oder anderen kostenlosen Kanälen verfügbar. Für Zuschauer in Deutschland bedeutet dies eine klare Entscheidung: Wer das Spiel live sehen möchte, benötigt ein Abonnement von MagentaTV. Die frühe Uhrzeit stellt für viele Fans eine zusätzlicheChallenge dar, doch das Duell verspricht dennoch Spannung. Die USA, als Mitfavorit der Gruppe, möchten mit einem Sieg den Grundstein für den Einzug ins Achtelfinale legen.

Paraguay hingegen will überraschen und die erste Hürde meistern, nachdem das Team lange Zeit nicht bei einer WM vertreten war. Das Spiel birgt damit eine interessante Mischung aus Druck auf der einen und historischer Chance auf der anderen Seite





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