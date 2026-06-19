US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat bei einem Treffen der Nato-Ressortchefs in Brüssel eine Roadmap zur Prüfung der Streitkräfte in Europa angekündigt. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat dies als nicht konkreten Plan zum Abzug von Truppen aus Deutschland kritisiert. Die EU-Regierungen haben EU-Ratspräsident Antonio Costa für seine Kontaktversuche nach Moskau kritisiert. Bulgarien wird gegen das jüngste Sanktionspaket der Europäischen Union gegen Russland sein Veto einlegen.

Die USA haben nach den Worten von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius nach wie vor keinen konkreten Plan zum Abzug von Truppen aus Deutschland vorgelegt. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth habe beim Treffen der Nato -Ressortchefs in Brüssel lediglich eine Roadmap zur Prüfung der Streitkräfte in Europa angekündigt, sagt Pistorius in Brüssel.

Generell wichtig sei, dass keine Lücken in den Fähigkeiten der Nato entstünden, betont der Minister. Etliche EU-Regierungen haben EU-Ratspräsident Antonio Costa für seine Kontaktversuche nach Moskau kritisiert. Es gibt kein Mandat, seine Gespräche waren nicht mit den Mitgliedstaaten abgestimmt, sagt ein Diplomat eines großen EU-Landes. Costa agiere nicht professionell.

Es habe in der Sitzung der EU-27 deutliche Kritik mehrerer Länder gegeben. Das Büro des EU-Ratspräsidenten hatte mitgeteilt, dass man Kontakte nach Moskau aufgebaut habe, für den Fall, dass Verhandlungen über den Ukraine-Krieg starten könnten. In der EU ist nicht geklärt, wer dann für die Europäer verhandeln soll. Kanzler Friedrich Merz etwa hatte deutlich gemacht, dass er vor allem die E3 (Deutschland, Frankreich, Großbritannien) dann in einer wichtigen Rolle sieht.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will die Kontaktaufnahme des Teams von EU-Ratspräsident Antonio Costa mit Russland noch nicht beurteilen. Ich kenne nicht allzu viele Details darüber, sagt Selenskyj beim Verlassen des EU-Gipfels in Brüssel auf die Frage, wie er die Initiative findet. Costas Büro hatte zuvor bestätigt, Kontakt mit Russland für mögliche Verhandlungen über das Ende des Ukraine-Krieges aufgenommen zu haben. Die 27 EU-Staats- und Regierungschefs haben die bisherigen Sanktionen gegen Russland wegen des Ukraine-Kriegs um zwölf Monate verlängert.

Das teilt der Sprecher von EU-Ratspräsident Antonio Costa nach Beratungen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit. Bulgarien wird gegen das jüngste Sanktionspaket der Europäischen Union gegen Russland sein Veto einlegen. Das kündigt Ministerpräsident Rumen Radev vor dem EU-Gipfel in Brüssel an. Die geplanten Sanktionen könnten sich negativ auf die bulgarische Wirtschaft auswirken.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert eine langfristige Unterstützung der ukrainischen Armee durch europäische Länder. Die ukrainische Armee sei faktisch die Hauptstreitmacht in Europa, die eine groß angelegte Aggression über einen langen Zeitraum hinweg abwehren kann, schreibt Selenskyj bei X. Und auch nach diesem Krieg muss dies so bleiben. Die Existenz einer solchen Armee dürfte dem Präsidenten zufolge dazu beitragen, künftige aggressive Schritte Putins zu verhindern.

Deshalb müssen die Verbündeten schon jetzt darüber nachdenken, wie wir die Finanzierung sicherstellen können, die die ukrainische Armee in den kommenden Jahren benötigen wird. Selenskyj verlas diese Worte auch bei einem Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe. Wenn wir wollen, dass Europa über die stärkste Armee verfügt, die wirklich auf jede Bedrohung reagieren kann, ist dies nur durch eine langfristige Zusammenarbeit mit der Ukraine und eine langfristige Unterstützung der ukrainischen Armee möglich. Dies ist eine realistische, neue Sicherheitsarchitektur für Europa





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