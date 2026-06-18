USA-Iran-Abkommen: Vorsichtige Reaktionen und anhaltende Unsicherheiten

Das neue Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung des Krieges wird international mit gemischten Reaktionen aufgenommen. Während China und Frankreich das Abkommen begrüßen, äußern Sicherheitsexperten Skepsis gegenüber der Umsetzung. Israel führt parallel Gespräche mit den USA über den Verbleib seiner Truppen im Südlibanon, und die Bundesregierung sendet Schiffe der Marine in die Region. Die Ölpreise reagieren bereits mit einem Rückgang, doch bleibt die langfristige Stabilität ungewiss.

Das neue Abkommen zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung des Krieges wird von verschiedenen Akteuren mit Vorsicht und Skepsis begutachtet. Sicherheitsexperte Frank Umbach warnt, dass viele Details noch unklar seien und die iranische Führung "sich Schlupflöcher offenhalten" könnte.

Die für den Wiederaufbau des Iran vorgesehenen Gelder könnten seiner Einschätzung nach in eine militärische Aufrüstung des Landes fließen. Die Unterzeichnung der ersten Phase des Memorandums wird von China als "von positiver Bedeutung für die Entspannung der Lage und die Festigung der Waffenruhe" gelobt. Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums in Peking hofft, dass alle Parteien den Geist der Vereinbarung wahren und ihre Zusagen einhalten. Probleme ließen sich nicht mit Waffengewalt lösen.

Peking ruft beide Seiten auf, die Verhandlungen der zweiten Phase mit einer "rationalen und pragmatischen Haltung" anzugehen und kündigt an, weiterhin eine aktive und konstruktive Rolle zu spielen. Im Libanon hat kurz nach der Unterzeichnung des Abkommens ein israelischer Drohnenangriff im Süden des Landes einen Mann getötet und einen weiteren schwer verletzt. Die staatliche Nachrichtenagentur NNA berichtet, eine "feindliche Drohne" habe in der Region Kfar Tebnit ein Auto attackiert.

Der Angriff erfolgte nur wenige Stunden nach der Unterzeichnung des Rahmenabkommens, das auch ein Ende der Angriffe im Libanon vorsieht. Gleichzeitig wird aus israelischen Regierungskreisen berichtet, dass Israel mit den USA über einen Verbleib israelischer Truppen im Südlibanon verhandle. Jerusalem wolle seine Soldaten südlich des Litani-Flusses stationiert lassen und halte an dieser Position fest, entgegen der im Abkommen vorgesehenen Gewährleistung der territorialen Integrität und Souveränität des Libanon.

Das Ergebnis dieser Gespräche mit Washington könnte davon abhängen, ob US-Präsident Donald Trump auf die Einhaltung dieser Vereinbarung drängt. Während die internationale Reaktion auf das Abkommen gemischt ist, zeigen sich erste wirtschaftliche Auswirkungen. Die Ölpreise sinken nach der Unterzeichnung weiter; die Referenzsorte Brent für August-Lieferungen fiel um knapp 2,4 Prozent auf 77,67 US-Dollar.

Der französische Präsident Emmanuel Macron begrüßt das Abkommen auf X und schreibt, es ebne den Weg für einen dauerhaften Frieden und ermögliche die Wiederöffnung der strategisch wichtigen Straße von Hormus. Er bezeichnet die Vereinbarung als wichtigen Schritt, der zu sinkenden Energiepreisen führen könne. Der Verband Deutscher Reeder (VDR) begrüßt das Abkommen, rechnet jedoch nicht mit einer raschen Rückkehr zum normalen Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus.

Zunächst müssten Sicherheitsrisiken wie mögliche Minengefahren beseitigt und die Sicherheit von Schiffen und Besatzungen gewährleistet werden. Derzeit befinden sich laut VDR rund 45 Schiffe deutscher Unternehmen im Persischen Golf. Die Bundesregierung reagiert mit militärischen Vorbereitungen auf die Entwicklung.

Verteidigungsminister Boris Pistorius teilt in Brüssel mit, dass die für einen möglichen Einsatz in der Straße von Hormus vorgesehenen Schiffe der Deutschen Marine - das Minenjagdboot "Fulda" und der Tender "Mosel" - auf dem Weg ins Rote Meer sind und zunächst nach Dschibuti verlegt werden, um dort für eine mögliche Mission vorstationiert zu werden. Pistorius betont, ein Minenräumeinsatz erfordere einen völkerrechtlichen Rahmen sowie die Zustimmung des Iran und des Oman.

Er begrüße die Fortschritte und die Verabredung, Kampfhandlungen sofort einzustellen, sagt aber auch: "Wir sind jedenfalls ready". Die nächsten 60 Tage seien entscheidend, so Pistorius. In den USA kündigt Stabschefin des Weißen Hauses, Susie Wiles, auf X an, dass die "nächsten 60 Tage Herausforderungen mit sich bringen" und wichtige Details noch ausgearbeitet werden müssten. Die Unterzeichnung der Absichtserklärung sei aber "ein großer Schritt nach vorn" - nicht nur für Amerika, sondern für die ganze Welt.

Gleichzeitig verschärft sich der diplomatische Konflikt zwischen Israel und der EU. Der israelische Außenminister Gideon Saar bricht jeglichen Kontakt zur EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas ab. Grund seien jüngste Äußerungen Kallas', in denen sie Israel mit dem südafrikanischen Apartheid-Regime verglichen haben soll. Insgesamt markiert das Abkommen einen Wendepunkt in der langjährigen Konfrontation zwischen den USA und dem Iran, birgt aber weiterhin große Unsicherheiten.

Die Implementierung hängt von den nächstenVerhandlungen und der politischen Willensbildung in beiden Ländern ab. Während China und Frankreich das Abkommen diplomatisch unterstützen, bleiben die regionalen Akteure wie Israel und lokale Milizen skeptisch. Die wirtschaftlichen Auswirkungen insbesondere auf den Ölmarkt und die Schifffahrt sind bereits spürbar, jedoch bleibt die langfristige Stabilität der Handelsrouten abhängig von der tatsächlichen Umsetzung des Abkommens.

Die internationale Gemeinschaft beobachtet die Entwicklung mit großer Aufmerksamkeit, denn ein Scheitern könnte nicht nur den Nahen Osten erneut in Chaos stürzen, sondern auch globale Energiepreise und die Sicherheit der Seewege bedrohen





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