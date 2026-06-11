USA-Iran-Konferenzen, US-Angriffe auf Iran, Brand auf Tanker vor Oman, iranische Meerenge-Schließung

Die USA führen Gespräche mit dem Iran und drohen neuen Angriffen. Trump betont seine persönliche Präferenz, die Öl-Insel Charg einzunehmen, aber ist sich nicht sicher, ob die USA die Bereitschaft dazu haben. China ruft die beteiligten Seiten dazu auf, die militärischen Einsätze einzustellen und zum Dialog und zu Verhandlungen zurückzukehren. Vor der Küste des Oman ist ein Brand auf einem Tanker ausgebrochen, der im Maschinenraum Feuer ausgebrochen ist. Die Führung in Teheran gab zuletzt die 'komplette' Schließung der Meerenge bekannt, was der US-Armee widersprochen wurde.
Die USA führen nach Angaben von Präsident Donald Trump Gespräche mit dem Iran. Er droht dem Iran mit neuen Angriffen und kündigte an, die iranische Insel Kharg sowie weitere Teile der Ölinfrastruktur zu übernehmen und die vollständige Kontrolle über die iranischen Öl- und Gasmärkte zu erlangen.
China ruft die beteiligten Seiten dazu auf, die militärischen Einsätze 'unverzüglich einzustellen' und zum Dialog und zu Verhandlungen zurückzukehren. Das iranische Außenministerium hat die US-Angriffe der vergangenen Nacht scharf verurteilt. Vor der Küste des Oman ist ein Brand auf einem Tanker ausgebrochen, der im Maschinenraum Feuer ausgebrochen ist. Die Führung in Teheran gab zuletzt die 'komplette' Schließung der Meerenge bekannt, was der US-Armee widersprochen wurde
Politik Wirtschaft Sicherheit USA-Iran-Konferenzen Iran-Kriege Iranische Meerenge-Schließung Brand Auf Tanker Vor Oman US-Angriffe Auf Iran China Ruft Zur Ruhe Ein Trump Und Iran-Konferenzen Iranische Streitkräfte Iranische Waffenarsenal Iranische Luftwaffe Iranische Drohnen Iranische Raketen Iranische Marschflugkörper Iranische Satellitenbilder Iranische Präsenz Von Drohnen Iranische Aufklärung Iranische Kriegsfähigkeit Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Meerenge-Schließung Iranische Führung Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor Oman Iranische Tankerbrand Vor
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Krieg im Iran: USA und Iran greifen sich wieder an, Ölpreise schwächeln dennochDie Lage spitzt sich wieder zu: Trotz laufender Verhandlungen über ein Ende des Iran-Kriegs und einer offiziell geltenden Waffenruhe ist es in der Golfregion erneut zu militärischen Auseinandersetzungen
Read more »
USA News: Iran-Krieg heizt Inflation in den USA stark an data-manual=titleDie Verbraucherpreise stiegen im Mai um 4,2 Prozent zum Vorjahresmonat, wie das Arbeitsministerium mitteilt.data-manual=googleTeaserText
Read more »
Krieg im Iran: USA beschießen Iran erneut, Straße von Hormus wieder komplett dichtDie Spannungen zwischen den USA und dem Iran haben sich weiter verschärft. Bereits in der zweiten Nacht in Folge lieferten sich beide Seiten gegenseitige Angriffe, wodurch die seit rund zwei Monaten bestehende
Read more »
China, Iran, Tankerbrand, Golfregionkämpfe, Deutschland, USA, Bahrein, Kuwait, Iran-Krieg, Trump, MerkelChina ruft die beteiligten Parteien zur sofortigen Einstellung der Kämpfe auf und betont die Notwendigkeit eines Waffenstillstands. Das iranische Außenministerium verurteilt die US-Angriffe und betont die Bedeutung der Feuerpause. Der Tankerbrand im Oman und die erneuten Kämpfe zwischen den USA und dem Iran werden ebenfalls berichtet. Auch die Bereitschaft Deutschlands und anderer Staaten an der Sicherung der Ölversorgung in der Golfregion interessiert. Die Bundeswehr bereitet sich auf einen möglichen Einsatz in der Straße von Hormus vor.
Read more »