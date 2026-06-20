USA melden Feuerpause zwischen Israel und Hisbollah, doch Kämpfe gehen weiter - Verhandlungen mit Iran verschoben

Trotz offizieller Bekanntgabe einer Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah durch die USA dauern die Gefechte an. Die anhaltenden Kämpfe führen zur Verschiebung der geplanten US-iranischen Gespräche über ein Atomabkommen und verschärfen die Spannungen in der Region. Zivile Opfer und harte Rhetorik右翼 israelischer Minister heizen die Lage weiter an.

Israel und die libanesische Hisbollah -Miliz haben sich nach Angaben der USA auf eine Feuerpause verständigt. Die Vereinbarung sollte demnach am Freitagnachmittag um 16 Uhr Ortszeit (15 Uhr MEZ) in Kraft treten, vermittelt von den USA und Katar mit Unterstützung Iran s.

Trotz dieser offiziellen Bekanntgabe dauerten die Gefechte jedoch zunächst an. Libanesische Sicherheitskreise berichteten, dass es in den ersten 45 Minuten nach dem geplanten Beginn bereits zu zwölf israelischen Angriffen kam. Ein US-Regierungsvertreter bestätigte die Einigung, betonte aber, dass die Waffenruhe auch für die Kämpfe zwischen Israel und der Hisbollah gelten müsse, was Teil der Rahmenvereinbarung zwischen Washington und Teheran sei.

Unter Berufung auf israelische Armeesprecher behaupteten diese jedoch, dass die Truppen trotz der Waffenruhe mit der Hisbollah volle Handlungsfreiheit hätten, um in jedem Gebiet gegen jede Bedrohung vorzugehen, ohne Einschränkungen. Die anhaltenden Kämpfe belasten zunehmend die geplanten Verhandlungen zwischen den USA und Iran über ein dauerhaftes Friedensabkommen, das auch ein mögliches Atomabkommen umfassen sollte. Diese Gespräche sollten ursprünglich in der Schweiz stattfinden, wurden jedoch wegen der erneuten gegenseitigen Angriffe zwischen Israel und der Hisbollah verschoben.

Ein neuer Termin ist bislang nicht bekannt. Zuvor war berichtet worden, dass der US-Unterhändler Steve Witkoff auf dem Weg in die Schweiz sei und sein Kollege Jared Kushner bereits dort sei. Auch Irans Außenminister Abbas Araghchi habe eine Reise in die Schweiz geplant, die iranische Seite wolle aber zunächst abwarten, ob die neue Waffenruhe tatsächlich hält. Die Gefechte in Libanon sind damit zu einem zentralen Hindernis für eine dauerhafte Einigung zwischen Iran und den USA geworden.

Die militärischen Auseinandersetzungen fordern weiterhin zivile Opfer. Bei einem israelischen Luftangriff in Südlibanon wurden nach libanesischen Angaben mindestens fünf Menschen getötet. Israelische Kampfflugzeuge und Drohnen hätten das Gebiet um die Stadt Nabatija angegriffen, Wohngebäude zerstört und die Artillerie habe die Stadt beschossen. Die Opfer seien bei einem Angriff auf die nahe gelegene Ortschaft Arabsalim getötet worden.

Nabatija gilt als Hochburg der Hisbollah. Zugleich verschärften rechtsextreme israelische Minister nach dem Tod von vier Soldaten in Südlibanon ihre Rhetorik. Finanzminister Bezalel Smotrich forderte harte Vergeltungsmaßnahmen, Polizeiminister Itamar Ben-Gvir schrieb auf X, für jede Träne einer israelischen Mutter müssten tausend libanesische Mütter weinen, und erklärte: "Der ganze Libanon muss brennen!

". Er behauptete, im Nahen Osten gewinne man nicht mit maßvollen Reaktionen, sondern man müsse "durchdrehen. Vernichten. Den Terror zerschlagen.

" Zusätzlich zu den militärischen und diplomatischen Entwicklungen gibt es auch Spannungen in der Straße von Hormus. Laut Schiffstrackern ging die Anzahl der Schiffe, welche die Meerenge passieren, erneut zurück. Iran erklärte, Schiffe müssten für die Passage künftig eine Genehmigung haben. Die USA, Europa und arabische Golfstaaten lehnen Gebühren für die wichtige Wasserstraße ab.

US-Präsident Trump betonte dazu, Iran bekomme "kein Geld, keine zehn Cent". Die nächste Runde der direkten Gespräche zwischen Libanon und Israel ist vom 23. bis 25. Juni in Washington geplant, wie das US-Außenministerium nach einem Telefonat von US-Außenminister Marco Rubio mit dem libanesischen Präsidenten Joseph Aoun mitteilte.

Rubio betonte dabei die Notwendigkeit einer Entwaffnung der Hisbollah-Miliz und bekräftigte die Unterstützung der USA für die Bemühungen der libanesischen Regierung, einen vollständig souveränen Staat zu schaffen, der in Frieden mit all seinen Nachbarn lebt. Die anhaltenden Kämpfe und die ablehnende Haltung extremistischer Kräfte in Israel stellen diese Ziele jedoch weiterhin infrage





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