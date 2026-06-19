USA nach zweitem Sieg vorzeitig im Achtelfinale - Pulisic-Ausfall kompensiert

Die US-amerikanische Fußballnationalmannschaft qualifiziert sich trotz des Ausfalls von Christian Pulisic nach einem 2:0-Sieg gegen Australien vorzeitig für das Achtelfinale der Weltmeisterschaft. Ein frühes Eigentor und ein Treffer von Alex Freeman sichern den Sieg in Seattle.

Die US-amerikanische Nationalmannschaft hat sich trotz des Ausfalls von Superstar Christian Pulisic durch den zweiten Sieg im zweiten Vorrundenspiel bei der Weltmeisterschaft vorzeitig für die K.o.

-Phase qualifiziert. Sechs Tage nach dem beeindruckenden 4:1-Auftaktsieg gegen Paraguay überzeugte das Team von Trainer Mauricio Pochettino auch im zweiten Gruppenspiel gegen Australien und sicherte sich dank des verdienten 2:0 (2:0)-Erfolgs in Seattle das Ticket für das Sechzehntelfinale. Ein Eigentor von Cameron Burgess in der elften Minute nach starker Vorarbeit von Folarin Balogun brachte die Gastgeber früh auf die Siegerstraße.

Kurz vor der Pause erhöhte Innenverteidiger Alex Freeman nach Ansicht der Videobilder zum 2:0, da er bei seinem Abstauber nicht im Abseits stand. Damit kann die US-Auswahl nun auch noch den Gruppensieg anstreben. Sollte die Türkei ihr Spiel gegen Paraguay in der Nacht auf Samstag nicht gewinnen, stünde dieser bereits vorzeitig fest. Vor dem Anpfiff hatten sich die schlimmsten Befürchtungen der US-Fans um den Ausfall von "Christian Pulisic" bestätigt.

Der überragende Mann des ersten Spiels war nicht rechtzeitig fit geworden und wurde durch Ricardo Pepi ersetzt. Trainer Pochettino mahnte, dass sich die Mannschaft nun auf sich selbst konzentrieren müsse, und beließ es ansonsten bei keiner Änderung in der Startelf. DieAustralier hatten zum Auftakt die favorisierte türkische Mannschaft ebenfalls mit 2:0 besiegt und reisten mit zahlreichen, lautstarken Fans nach Seattle, wo sie in der Arena jedoch deutlich in der Unterzahl waren.

Der frühe Führungstreffer durch das Eigentor beflügelte die US-Mannschaft, die angepeitscht von den "U-S-A, U-S-A"-Rufen der heimischen Fans geduldig auf Lücken in der australischen Abwehr lauerte. Kurz vor der Halbzeit war man erneut erfolgreich, als Alex Freemans Treffer nach Videobeweis zählte. Nach der Pause vergab Balogun in der 53. Minute die große Chance zum 3:0, wodurch die Australier wieder Hoffnung schöpften.

In der Folge fanden die Gäste besser ins Spiel, wirklich gefährlich wurde es für die US-Abwehr jedoch nicht mehr. In der Schlussphase wurde es zunehmend hektisch und Schiedsrichter Felix Zwayer, der sein WM-Debüt feierte, bekam viel zu tun, bis er selbst in der Nachspielzeit mit Krämpfen zu kämpfen hatte





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