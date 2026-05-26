Die USA und Österreich spielen im Viertelfinale der Eishockey-WM. Beide Teams können das letzte Ticket für die K.-o.-Runde sichern.

Der Olympiasieger schafft es doch noch ins Viertelfinale der Eishockey -WM: Die USA besiegen Österreich und buchen das letzte Ticket für die K.-o. -Runde. Das Team um Olympiasieger Matthew Tkachuk besiegte zum Abschluss der Vorrunde Österreich mit 4:1 (2:0 , 2:1 , 0:0) und sicherte sich in der deutschen Gruppe A in Zürich den letzten Platz für die K.o.

-Runde. Allerdings sind beide Teams deutlich schwächer besetzt als bei den Winterspielen in Mailand mit allen Stars. Vor allem die US-Auswahl ist vom Papier her die schlechteste seit vielen Jahren. Die deutsche Nationalmannschaft hatte das Viertelfinale verpasst, weil sie gegen Lettland, das sich Platz drei mit einem 8:1 gegen Ungarn holte, mit 0:2 und gegen die USA mit 3:4 nach Penaltyschießen verloren hatte.

In der Gruppe B vermied der elfmalige Weltmeister Schweden doch noch das Vorrunden-Aus. Ein 4:2 (1:1, 2:1, 1:0) gegen die Slowakei bescherte den Tre Kronor noch Platz vier. Das entscheidende dritte Tor für die Schweden erzielte der 18 Jahre alte Jungstar Ivar Stenberg





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USA Österreich Eishockey-WM 2022 Eishockey (2:0 2:1 0:0) In Eishockey-WM-Geschichte Schwächen Bei Den Spielern Die US-Auswahl Unterstreicht Ihre Schwäche Die Deutsche Nationalmannschaft Scheitert Im V (1:1 2:1 1:0) Gegen Slowakei Tre Kronor In Eishockey-WM-Geschichte

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