Die US-Regierung plant laut Berichten neue Zölle auf Waren aus der EU und mehreren weiteren Handelspartnern. Besonders hohe Abgaben sind für China vorgesehen.

Die US-Regierung plant laut Berichten neue Zölle auf Waren aus der EU und mehreren weiteren Handelspartnern. Besonders hohe Abgaben sind für China vorgesehen. Die US-Regierung plant neue Zölle auf Waren aus der Europäischen Union und mehreren weiteren Handelspartnern.

Betroffen wären unter anderem China, Japan, Südkorea und Taiwan. Das berichtete die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf einen hochrangigen Regierungsvertreter. Die geplanten Zölle sollen nach Angaben der US-Regierung gegen Überkapazitäten in der Industrie und staatliche Subventionen in den betroffenen Ländern vorgehen. Washington wirft ihnen laut AP vor, dadurch die US-Wirtschaft und amerikanische Hersteller zu benachteiligen.

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Die rechtliche Grundlage für die Maßnahmen soll Abschnitt 301 des US-Handelsgesetzes von 1974 bilden. Die Maßnahmen befinden sich nach Angaben des US-Regierungsvertreters noch im Vorschlagsstadium, wie AP berichtet. Er nannte demnach keine konkreten Zeitpläne für eine mögliche Umsetzung. Für bestimmte chinesische Waren sind zusätzliche Zölle von 20 Prozent vorgesehen.

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Damit könnten die Abgaben auf diese Produkte insgesamt 45 Prozent erreichen, berichtete AP. Reuters berichtete unter Berufung auf einen US-Vertreter, die konkreten Zollsätze für die übrigen Handelspartner sollten am Mittwoch in einer Mitteilung im US-Bundesregister veröffentlicht werden. Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.