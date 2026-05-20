USA-Politik-Bebe: Trump und Justizministerium schließen einen umstrittenen Deal über eine US-Steuerbehörde und Ermittlungen gegen Trump und seine Familie

Der Deal sieht eine Einstellung von Prüfungen gegen den US-Präsidenten und seine Familie sowie die Einstellung laufender Verfahren zu Trumps Steuererklärungen vor. Dies geschieht in einem Kontext, in dem Trump und die US-Steuerbehörden die Klage gegen die US-Steuerbehörde IRS aufgrund eines Datenlecks zurücktreten. Die Interessen könnten jedoch durch einen Entschädigungsfonds im Wert von 1,8 Milliarden Dollar durch Personen gerecht werden, die nach Trumps Ansicht Übeltätigkeiten durch Bundesermittlungen erleiden mussten.

Die Hauptstadt der USA erlebt ein neues Polit-Beben! Grund ist ein umstrittener Deal zwischen Donald Trump und dem US-Justizministerium. Die US- Steuerbehörden werden gezwungen, Prüfungen gegen den US-Präsidenten und seine Familie einzustellen und laufende Verfahren zu Trumps Steuererklärungen nicht weiter verfolgen.

Das Justizministerium hat sogar mit Trump vereinbart, die Bundessteuerbehörde für immer von laufenden oder möglichen Steuerverfahren zu befreien. Das Schreiben von Todd Blanche, dem Generalstaatsanwalt und Justizminister der USA in Personalunion, liegt BILD vor





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