Der Präsident der Vereinigten Staaten Donald Trump hat die Liquidierung des Anführers der venezolanischen Drogenbande Tren de Aragua verkündet. Der Anführer, Niño Guerrero, sei bei einem US-Angriff getötet worden. Der Angriff sei in enger Abstimmung mit der Übergangsregierung in Venezuela erfolgt.

Während die USA einen furiosen WM-Start gegen Paraguay hinlegen, verkündet der Präsident der Vereinigten Staaten die Liquidierung eines Drogenbosses. Der Anführer der venezolanischen Drogenbande Tren de Aragua ist nach Angaben von Donald Trump bei einem US-Angriff getötet worden.

Der Angriff sei in enger Abstimmung mit unseren Freunden in Venezuela erfolgt, mit denen wir sehr gut zusammenarbeiten, so Trump über die Übergangsregierung in Caracas. Trump verbreitete auch ein Video, das ein Gebäude mit einem grünen Dach und dann eine Explosion zeigt. Ob es sich dabei um den tatsächlichen US-Angriff handelt, ist unklar.

Der für Lateinamerika zuständige US-Südkommando habe einen schnellen und tödlichen kinetischen Schlag ausgeführt, um Niño Guerrero, den berüchtigten Anführer von Tren De Aragua, eine der blutrünstigsten Terrororganisationen auf diesem Planeten, erfolgreich zu exekutieren, schreibt. Im Januar war Venezuelas linksnationalistischer Präsident Nicolás Maduro bei einem US-Militäreinsatz in der Hauptstadt Caracas gefangen genommen und in die USA gebracht worden. Er sitzt in New York in Haft, wo ihm wegen Drogenterrorismus der Prozess gemacht werden soll.

Seine ehemalige Stellvertreterin Delcy Rodríguez wurde zur Übergangspräsidentin ernannt. Nach Maduros Sturz hatte Trump gesagt, dass Venezuela nun unter der Kontrolle der USA stehe. Der Anführer der venezolanischen Drogenbande Tren de Aragua war ein wichtiger Akteur in der venezolanischen Drogenkriegsregion. Die Bande war für die Verbreitung von Drogen in der ganzen Welt verantwortlich und hatte auch enge Verbindungen zu anderen kriminellen Organisationen.

Der Tod von Niño Guerrero ist ein wichtiger Schlag gegen die Drogenkriminalität in der Region und könnte zu einer Verringerung der Drogenproduktion und -verbreitung führen. Es ist jedoch unklar, ob der Tod von Niño Guerrero tatsächlich den Drogenhandel in der Region beeinflussen wird, da die Drogenbande wahrscheinlich durch andere Anführer ersetzt wird. Es ist auch unklar, ob die Übergangsregierung in Venezuela die Kontrolle über die Drogenbande hatte, als der Angriff stattfand.

Es ist jedoch klar, dass der Angriff ein wichtiger Schlag gegen die Drogenkriminalität in der Region ist und dass die USA weiterhin an der Bekämpfung der Drogenkriminalität in der Region arbeiten werden





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