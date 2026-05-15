USA prüfen Anklage gegen Ex-Präsident Raúl Castro wegen Flugzeugabschüssen

Die Vereinigten Staaten erwägen juristische Schritte gegen den ehemaligen kubanischen Staatschef Raúl Castro im Zusammenhang mit dem tödlichen Abschuss von Exilkubanern im Jahr 1996.

Die Vereinigten Staaten von Amerika prüfen derzeit ernsthaft die Möglichkeit, eine formelle Anklage gegen den ehemaligen kubanischen Präsidenten Raúl Castro zu erheben. Laut Berichten führender Medienhäuser wie CBS News und USA Today stützt sich dieses Vorhaben auf Aussagen von Regierungsbeamten und Insidern, die mit der Angelegenheit vertraut sind.

Im Zentrum der juristischen Auseinandersetzung steht ein Ereignis, das bereits fast drei Jahrzehnte zurückliegt: der tödliche Abschuss von Flugzeugen einer exilkubanischen Organisation im Jahr 1996. Um eine solche Anklage rechtlich wasserdicht zu machen, ist in den USA üblicherweise die Zustimmung einer Grand Jury erforderlich. Diese Gruppe von Bürgern bewertet die von der Staatsanwaltschaft vorgelegten Beweise und entscheidet darüber, ob die Vorwürfe ausreichend fundiert sind, um ein offizielles Gerichtsverfahren einzuleiten.

Die aktuelle Dynamik deutet darauf hin, dass die US-Justiz nun versucht, eine langjährige Forderung vieler Opfer und politischer Kreise endlich in die Tat umzusetzen. Die Hintergründe dieses Falls führen zurück zum 24. Februar 1996. Zu diesem Zeitpunkt schoss die kubanische Luftwaffe zwei Maschinen der Organisation 'Hermanos al Rescate', was übersetzt 'Brüder zur Rettung' bedeutet, ab.

Diese Gruppe war in Miami ansässig und führte regelmäßig Flüge vor der Küste Kubas durch, um Aufmerksamkeit für die politische Lage auf der Insel zu schaffen. Während die Führung in Havanna behauptete, die Cessna-Flugzeuge seien illegal in den kubanischen Luftraum eingedrungen und hätten somit eine Provokation dargestellt, widersprachen internationale Experten dieser Darstellung vehement.

Die Internationale Organisation für Zivilluftfahrt, bekannt als ICAO, kam nach einer detaillierten Untersuchung zu dem Schluss, dass sich die Flugzeuge zum Zeitpunkt des Abschusses in internationalen Gewässern befunden hatten. Besonders schwer wiegt für die USA die Tatsache, dass unter den getöteten Personen auch drei US-Staatsbürger waren. Obwohl die Organisation 'Hermanos al Rescate' ihre Aktivitäten im Jahr 2003 einstellte, bleibt das Trauma dieses Ereignisses in der exilkubanischen Gemeinschaft und in den betroffenen Familien tief verwurzelt.

In den USA wird dieser Fall derzeit von einer starken politischen Welle getragen. Insbesondere aus dem republikanischen Lager gibt es lautstarke Forderungen nach Gerechtigkeit. Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, hat seine Unterstützung für eine Anklage gegen Raúl Castro deutlich gemacht und die Berichte von CBS News mit einer Aufforderung kommentiert, den Prozess nun zügig voranzutreiben, da dies bereits viel zu lange auf sich warten gelassen habe.

Auch im US-Kongress gibt es eine Gruppe von Abgeordneten, die bereits vor Monaten einen Brief an die Regierung schickten, in dem sie explizit die strafrechtliche Verfolgung von Castro forderten. Der Kernvorwurf lautet, dass Raúl Castro in seiner damaligen Funktion als Verteidigungsminister den Befehl zum Abschuss persönlich gegeben habe. Damit würde er direkt für die Tötung unschuldiger Zivilisten verantwortlich sein.

Diese juristischen Schritte sind Teil einer umfassenderen Strategie, die darauf abzielt, die Führung in Kuba unter Druck zu setzen und die Verantwortlichen für Menschenrechtsverletzungen zur Rechenschaft zu ziehen. Obwohl Raúl Castro offiziell aus der Tagespolitik zurückgetreten ist, bleibt sein Einfluss auf der Insel massiv. Er gab das Amt des Präsidenten im Jahr 2018 ab und legte 2021 auch den Vorsitz der Kommunistischen Partei nieder.

Dennoch ist er als jüngerer Bruder des legendären Revolutionsführers Fidel Castro und als einer der letzten lebenden Vertreter der ursprünglichen Revolutionärsgeneration eine hochgeachtete Figur. Er fungiert weiterhin als wichtiger Berater für den amtierenden Präsidenten Miguel Díaz-Canel und verfügt aufgrund seiner Vergangenheit als Verteidigungsminister über ein weitreichendes Netzwerk innerhalb des kubanischen Militärs, das eine tragende Säule der staatlichen Macht darstellt.

Sein jüngster öffentlicher Auftritt anlässlich der Mai-Kundgebung unterstreicht, dass er trotz seines Alters von 94 Jahren und seines offiziellen Ruhestands eine symbolische und strategische Rolle im kubanischen Staatsgefüge einnimmt. Die aktuellen Entwicklungen finden vor dem Hintergrund einer massiv verschlechterten Beziehung zwischen Washington und Havanna statt. Seit der Revolution von 1959 sind die Kontakte zwischen beiden Nationen ohnehin von Misstrauen und Spannungen geprägt. Unter der Führung von Donald Trump hat sich diese Situation jedoch drastisch verschärft.

Ein deutliches Zeichen dieser Eskalation war die Entscheidung im Januar 2025, Kuba erneut auf die US-Liste der Staaten zu setzen, die den Terrorismus unterstützen. Diese Einstufung hat weitreichende wirtschaftliche Konsequenzen und erschwert den internationalen Handel sowie Finanztransaktionen für die Insel massiv. Die US-Regierung verfolgt damit das Ziel, einen wirtschaftlichen und politischen Umbruch in Kuba zu forcieren, der den amerikanischen Interessen entspricht.

Die mögliche Anklage gegen Raúl Castro ist somit nicht nur ein Akt der juristischen Aufarbeitung eines alten Verbrechens, sondern auch ein machtpolitisches Instrument, um die aktuelle kubanische Führung zu destabilisieren und einen Regimewechsel voranzutreiben





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