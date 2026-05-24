The global race for securing supply chains for rare earth minerals has intensified with the agreement between USA Rare Earth and Serra Verde for the acquisition of the Brazilian Serra-Verde project in a deal worth $2.8 billion.

Das globale Rennen um die Sicherung von Lieferketten für Seltene Erden hat sich die Woche vor einem Memory von 2,8 Milliarden US-Dollar zwischen USA Rare Earth und Serra Verde anágt.

USA Rare Earth übernimmt das brasilianische Serra-Verde-Projekt, das zu den seltenen Erden gehört, dysprosium und terbium, die für Elektrofahrzeuge, Windkraftanlagen, moderne Elektronik und Verteidigungssysteme essenziell sind.Die am Montag angekündigte Übernahmeverschafft USA Rare Earth die Kontrolle über die Pela-Ema-Mine von Serra Verde im Bundesstaat Goiás, eines der wenigen kommerziellen Vorkommen westlicher Staaten mit hohem Anteil an schweren Seltenen Erden wie Dysprosium und Terbium. USA Rare Earth treibt gleichzeitig Projekte in Oklahoma, Texas und Frankreich voran.

Das Volumen der Übernahme hat ein starkes Signal an den gesamten Markt für Seltene Erden gesendet, insbesondere an Unternehmen, die im aufstrebenden brasilianischen Sektor für ionische Tonlagerstätten und schwere Seltene Erden aktiv sind.Übernahme-Ziele und BedingungenIm dritten Quartal 2026 wird erwartet zu kommen zur Beendigung der Transaktion zwischen USA Rare Earth und Serra Verde. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird USA Rare Earth 300 Millionen US-Dollar in bar sowie 126,9 Millionen neue Aktien zahlen.

Die bisherige Aktionäre erhalten nach Abschluss der Transaktion rund 34% des kombinierten Unternehmens.Die Explorationsstrategie entspricht dem wachsenden Interesse der Branche an ionischen Adsorptionston-LagerstättenCanamera Energy Metals, ein Junior-Explorer, baut in Brasilien seine Präsenz bei ionischen Adsorptionston-Lagerstätten für Seltene Erden kontinuierlich aus, um somit innerhalb des strukturellen Trends der aktuellen milliardenschweren strategischen Investitionen positionieren zu können. Canamera hat mehrere Explorationsprogramme in Brasilien vorangetrieben, darunter die Projekte São Sepé und Turvolândia.

Obwohl das Unternehmen noch im frühen Stadium eines produzierenden Projekts steckt, positioniert es sich gezielt innerhalb desselben Trends, der zum jetzigen Zeitpunkt eine massive Nachfrage nach brasilianischencciónnematerialen auslöst





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