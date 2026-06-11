USA rechtfertigen Einreiseverbot für somalischen Schiedsrichter und iranische Offizielle

Die US-Regierung begründet die Ablehnung von Visa für Omar Artan und iranische Funktionäre mit Sicherheitsbedenken, während FIFA-Chef Infantino an die Grenzen des Sportverbandes erinnert.

Die Vereinigten Staaten von Amerika befinden sich derzeit in einer heftigen Auseinandersetzung mit internationalen Sportvertretern über die Vergabe von Einreisevisa, was insbesondere im Kontext eines bedeutenden Fußballturniers für Schlagzeilen sorgt.

Im Zentrum des Streits steht der somalische Schiedsrichter Omar Artan sowie mehrere Funktionäre des iranischen Fußballverbandes. Die US-Regierung hat die Entscheidung, diese Personen nicht ins Land zu lassen, entschieden verteidigt. Andrew Giuliani, ein hochrangiger Vertreter des Weißen Hauses, betonte in einer offiziellen Stellungnahme, dass die Ablehnungen gezielt erfolgt seien. Es wurde klargestellt, dass keine aktiven Spieler oder Trainer von diesen Maßnahmen betroffen waren, sondern lediglich bestimmte Offizielle, bei denen es aus Sicht der US-Behörden gute Gründe für eine Ablehnung gab.

Diese Differenzierung soll verdeutlichen, dass der sportliche Kern des Wettbewerbs nicht beeinträchtigt wird, während die nationale Sicherheit oberste Priorität hat. Besonders dramatisch stellt sich die Situation für Omar Artan dar. Der Schiedsrichter aus Somalia berichtet von einer traumatischen Erfahrung am Flughafen von Miami. Trotz des Besitzes aller erforderlichen Dokumente und eines gültigen Visums wurde ihm die Einreise verweigert.

Artan schildert, dass er über elf Stunden lang intensiven Befragungen unterzogen wurde und sich in der Folge in einer Einzelzelle befand. Die US-Behörden ließen ihn schließlich ohne eine detaillierte schriftliche Begründung nach Istanbul abreisen. In Gesprächen mit der Presse äußerte Artan seinen tiefen Frust und die Überzeugung, dass seine Herkunft der eigentliche Grund für die Diskriminierung sei. Das US-Außenministerium reagierte darauf mit einer schweren Anschuldigung: Artan stehe mutmaßlich in Verbindung mit Mitgliedern terroristischer Organisationen.

Diese Behauptung wirft ein Schlaglicht auf die komplexen Sicherheitsüberprüfungen der USA, die oft auf geheimen Listen basieren und für die Betroffenen kaum anfechtbar sind. FIFA-Präsident Gianni Infantino hat sich zu den Vorfällen geäußert und versucht, eine Balance zwischen der Unterstützung seiner Mitglieder und dem Respekt gegenüber staatlicher Souveränität zu finden. In einer Pressekonferenz in Mexiko-Stadt bezeichnete er die Ereignisse rund um Omar Artan als unglücklich. Infantino betonte jedoch, dass die FIFA keine unbegrenzten Machtbefugnisse besitze.

Er wies darauf hin, dass die Organisation zwar bemüht sei, Lösungen für solche Konflikte zu finden, man aber akzeptieren müsse, dass die FIFA nicht die Könige der Welt sei, die über Regierungen oder Polizeikräfte herrsche. Der Schweizer Funktionär rief dazu auf, in einer Welt, die er als gefährlich und aggressiv beschreibt, Ruhe zu bewahren. Er plädierte für Vertrauen in die Arbeit hinter den Kulissen und mahnte an, dass lautschreiende Forderungen oft weniger effektiv seien als diplomatische Verhandlungen.

Für Infantino steht die Sicherheit an erster Stelle, auch wenn dies bedeutet, dass sportliche Ambitionen hinter staatlichen Sicherheitsinteressen zurücktreten müssen. Parallel dazu gibt es erhebliche Spannungen zwischen den USA und dem iranischen Fußballverband. Auch hier wurden Visa für Offizielle abgelehnt oder an extrem restriktive Bedingungen geknüpft. Die US-Behörden forderten von einigen iranischen Funktionären, dass sie nur am eigentlichen Spieltag einreisen und unmittelbar nach dem Spiel wieder ausreisen sollten.

Diese Auflage empfand der iranische Verband als inakzeptabel und herabwürdigend. Amir Mehdi Alavi, der Sprecher des Verbandes, erklärte, dass man sich diesen Bedingungen nicht beugen werde. Stattdessen plane die iranische Delegation, mit einem eigenen Charterflug zu reisen, um die logistischen Herausforderungen und die bürokratischen Hürden zu minimieren. Die Mannschaft werde zwar rechtzeitig vor den Spielen gegen Neuseeland und weitere Gegner eintreffen, doch die Verweigerung der langfristigen Aufenthalte für die Offiziellen bleibt ein diplomatischer Streitpunkt.

Dieser Vorfall verdeutlicht einmal mehr, wie sehr der globale Sport oft zum Spielball geopolitischer Spannungen wird, wobei die bürokratischen Hürden der Visumsvergabe als Instrument der politischen Einflussnahme genutzt werden





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