USA Russland China Atomwaffen G20 Gespräche New Start

USA, Russland und China diskutieren auf dem G20-Gipfel die Reduzierung der Atomwaffenbestände. Der Auslauf von New Start treibt die Verhandlungen voran.

Das Weiße Haus hat bestätigt, dass die Vereinigten Staaten, Russland und China auf einem kommenden Gipfel über eine mögliche globale Reduzierung ihrer Atomwaffen bestände verhandeln werden. Diese Besprechung markiert einen historischen Wendepunkt in der nuklearen Diplomatie, da es zuvor lediglich bilaterale Gespräche zwischen den Atommächten gab. Die drei Staats- und Regierungschefs wollen dabei die Grundlagen für künftige Abrüstungsabkommen legen.

Geschichtliche Bedeutung der Dreiergespräche

Die bevorstehenden Gespräche stellen eine Abkehr von der bisherigen Praxis dar, bei der sich die Großmächte nur paarweise austauschten. Beim G20-Gipfel im japanischen Osaka im Jahr 2019 waren Donald Trump, Wladimir Putin und Xi Jinping zwar anwesend, doch es kam damals nur zu bilateralen Treffen zwischen den jeweiligen Führungspersonen. Die aktuelle Zusammensetzung ermöglicht nun einen direkten Dreieraustausch, der als wichtiger Einstieg in die neue Verhandlungsphase gewertet wird, auch wenn zunächst keine konkreten Vereinbarungen erwartet werden.

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Grenzen des New-Start-Vertrags

Derzeit besteht kein verbindlicher Rahmen mehr für strategische Nuklearsprengköpfe, da der Vertrag New Start in diesem Jahr ausgelaufen ist. Das Abkommen hatte zuvor die Anzahl der einsatzbereiten Abschussvorrichtungen und Sprengköpfe streng limitiert. Donald Trump hatte im Februar bei dessen Auslaufen bereits einen neuen, weit in die Zukunft reichenden Vertrag angeregt. Zudem forderte er wiederholt, dass China in künftige atomare Abrüstungsabkommen einbezogen werden soll, um die strategische Balance zu wahren.

Spannungen durch Testankündigungen

Die diplomatischen Bemühungen finden vor dem Hintergrund erhöhter Spannung statt. Ende 2025 hatte Donald Trump weltweit für Aufsehen gesorgt, als er Atomwaffentests der USA ankündigte. Dabei sollte es sich nicht um nukleare Explosionen handeln, wie sich später herausstellte. Trump begründete dies mit dem Ziel, dass die USA nicht das einzige Land bleiben dürfen, das auf Tests verzichtet. Als Reaktion hatte Wladimir Putin seine Regierung angewiesen, die Zweckmäßigkeit möglicher Atomwaffentests Russlands zu prüfen.

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Kontext des Wirtschaftsgipfels Apec

Die Verhandlungen finden im Rahmen des Wirtschaftsgipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft statt, der in Shenzhen am Mittwoch und Donnerstag ausgerichtet wird. Donald Trump trifft erstmals persönlich wieder auf Wladimir Putin, seitdem die beiden zu einem Zweier-Gipfel in Alaska im Sommer 2025 getroffen hatten. Wladimir Putin reiste zuletzt im Mai nach Peking, um Xi Jinping zu besuchen. Tage zuvor hatte Xi Jinping in Moskau Donald Trump empfangen, was die engen diplomatischen Verflechtungen zeigt.

Strategische Rolle Chinas im Konflikt

Donald Trump versuchte bereits länger, Xi Jinping dazu zu animieren, mit den USA auf ein Ende des Konflikts hinzuwirken, der seit Februar 2022 dauert. China ist ein zentraler Handelspartner Russlands, wobei Ölimporte aus Russland erhebliche Finanzmittel nach Moskau spülen. Peking gilt zudem als wichtiger politischer Rückhalt für Moskau auf der internationalen Bühne. In den Vereinigten Arabischen Emiraten hatten zuvor Teams aus Russland und der Ukraine verhandelt, was die komplexe diplomatische Lage unterstreicht.