USA schlagen NATO-Beitritt gegen Gebietsverluste vor: Selenskyj verlangt Sicherheitsgarantien

US-Unterhändler haben der Ukraine im Tausch für einen NATO-Beitritt einen Rückzug aus dem Donbass nahegelegt. präsident Selenskyj lehnt Gebietsabtretungen zunächst ab und fordert ein umfassendes Sicherheitspaket. parallel dazu gEhen russische Angriffe weiter.

US-Vorschlag zur NATO -Mitgliedschaft gegen Gebietsverluste

Russische Maximalforderungen und Sicherheitsarchitektur

Während der jüngsten Friedensgespräche in Abu Dhabi haben US-Unterhändler der ukrainischen Delegation einen umstrittenen Vorschlag unterbreitet,der weitreichende geopolitische Konsequenzen haben könnte. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wurde die Frage aufgeworfen, ob die Ukraine der NATO beitreten würde, falls sie sich gleichzeitig aus den von Russland besetzten Gebieten im Donbass zurückzieht. Dies markiert erstmals, dass solche territorialen Zugeständnisse im Zusammenhang mit einer möglichen NATO -Mitgliedschaft thematisiert wurden. Selenskyj betonte jedoch, dass Kiew derzeit nicht bereit ist,Staatsgebiet abzutreten. er wies darauf hin, dass er nicht das Recht habe, eine solche Entscheidung allein zu treffen,und kündigte an, dass er diese Frage nur dann einem Referendum unterbreiten würde,wenn die Ukraine zuvor ein umfassendes Sicherheitspaket erhält. Dieses Paket müsste laut seinen Aussagen klare Sicherheitsgarantien , das Recht auf eine gut finanzierte und starke Armee sowie erhebliche Mittel für den Wiederaufbau des Landes umfassen.

Trotz der laufenden diplomatischen Bemühungen hält Russland an seinen Maximalforderungen fest. Der Kreml verlangt unverändert, dass die Ukraine auf die völkerrechtswidrig annektierten Gebiete im Süden und Osten verzichtet,einschließlich der Krim und großer Teile des Donbass. Zusätzlich besteht Moskau auf einem neutralen Status der Ukraine, der eine Mitgliedschaft in Militärbündnissen wie der NATO ausschließen würde. selenskyj lehnte diese Forderungen kategorisch ab und erklärte, dass eine festgeschriebene Neutralität nicht akzeptabel sei. er warnte davor, das Versuche, die europäische Sicherheitsarchitektur nach russischen Vorstellungen neu zu ordnen,gefährlich seien und zu weiteren Konflikten führen könnten. Für Kiew ist die Integration in die EU und die NATO die einzig wahre Garantie für Sicherheit in Europa. Der ukrainische Präsident wies zudem darauf hin, dass der Krieg beendet werden muß, bevor über eine umfassende neue Sicherheitsordnung verhandelt werden kann, was ebenfalls der Linie der europäischen Staats- und Regierungschefkonferenz in Dublin entsprach.

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Ergebnisse der Verhandlungen in Abu Dhabi

Die direkte Runde der Gespräche zwischen ukrainischen und russischen Delegationen in den Vereinigten Arabischen Emiraten endete ohne einen Durchbruch im Kriegsstatus,brachte jedoch einige konkrete Ergebnisse hervor. Beide Seiten einigten sich auf einen Gefangenenaustausch, der mehr als tausend Personen umfassen soll, wobei die genauen Zahlen und Listen noch verhandelt werden. Allerdings lehnte Selenskyj den von Präsident Wladimir Putin vorgeschlagenen lokalen humanitären Waffenstillstand für die mächtig umkämpfte Stadt Kostjantyniwka in der Region Donezk ab. Der ukrainische Führer interpretierte diesen Vorschlag als Zeichen für die Unfähigkeit Russlands, die Stadt militärisch einzunehmen. Zudem gab es keine Fortschritte bei einem möglichen Waffenstillstand für den Energiesektor, der von den US-Sondergesandten Steve Witkoff und Jared Kushner initiIert werden sollte. Selenskyj kritisierte, dass Putin persönlich keinen derartigen Waffenstillstand unterstütze. Auf dem Gipfel in Irland einigten sich die EU-Staaten darauf, dass zukünftige Verhandlungsrunden ebenfalls Vertreter europäischer Nationen einschließen sollen, darunter Großbritannien sowie weitere wichtige Mitglieder.

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Während der Krieg geht weiter

Parallel zu den diplomatischen Aktivitäten hält der russische Angriffskrieg unvermindert an, wobei die zivile Bevölkerung weiterhin schwer zu leiden hat. In der südlichen Stadt Saporischschja wurden bei russischen Angriffen mindestens zweiundzwanzig Menschen verletzt, darunter drei Kinder. In Pawlohrad in der Oblast Dnipropetrowsk forderte ein Angriff einen Todesopfer, während zehn weitere Personen, einschließlich eines siebenjährigen Jungen, schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht wurden. Auch Infrastrukturprojekte sind Ziele der Kampfhandlungen. Das russische Verteidigungsministerium gab an, den ukrainischen Hafen Chornomorsk angegriffen und dabei ein Frachtschiff sowie Hafenanlagen beschädigt zu haben. Im Gegenzug meldete das ukrainische Militär, eine Öl-Anlage in der russischen Region Samara angegriffen zu haben. Dabei seien mehrere Lagertanks in Brand geraten, was auf die sich ausweitende Eskalation der Infrastrukturangriffe beider Seiten hinweist, während die Weltgemeinschaft auf eine friedliche Lösung hofft.