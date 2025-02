USA Setzen Zölle auf Stahl und Aluminium - Länder suchen Ausnahmen

Die USA werden ab dem 12. März zusätzliche Zölle auf Stahl und Aluminium erheben. Viele Länder, darunter Japan, Australien und Brasilien, versuchen Ausnahmen für ihre Exporte zu erhalten.

Die US-Regierung plant die Einführung von zusätzlichen Zöllen auf Stahl und Aluminium , die ab dem 12. März in Kraft treten sollen. Der US-Präsident Donald Trump kündigte an, dass die neuen Zölle 25 Prozent betragen und ohne Ausnahmen oder Befreiungen angewendet werden. Eine Ausnahme könnte lediglich für Australien gelten, da Trump einen Handelsüberschuss gegenüber dem Land sieht.

Der Präsident begründete die Maßnahme damit, dass US-Produzenten einem unfairen Wettbewerb ausgesetzt seien und der Schutz der amerikanischen Industrie priorisiert werde.Tokio hat bei der US-Regierung eine Ausnahmeregelung für Stahl- und Aluminiumimporte beantragt. Regierungssprecher Yoshimasa Hayashi sagte, Japan sei der Anordnung des US-Präsidenten über zusätzliche Zölle auf Stahl und Aluminium bewusst. Die japanische Regierung habe Washington gebeten, das Land von den Maßnahmen auszunehmen. Japan werde den Inhalt der Maßnahmen und ihre Auswirkungen auf das Land sorgfältig prüfen und die notwendigen Maßnahmen ergreifen, fügte Hayashi hinzu.Australien plant ebenfalls, eine Ausnahmeregelung für die Stahl- und Aluminiumimporte zu beantragen. Wirtschaftsminister Chalmers sagte am Mittwoch im Sender ABC, die australische Regierung erwäge keine Gegenmaßnahmen, sollte die von ihr angestrebte Ausnahmeregelung von Trump abgelehnt werden. Gegenmaßnahmen seien „nichts, was wir in Betracht ziehen“, sagte Chalmers. „Unsere Priorität ist es, eine Ausnahmeregelung für unsere Industrie und unsere Arbeiter hier in Australien zu erreichen.“ Brasilien erklärte ebenfalls, dass das Land nicht die Absicht habe, in einen Handelskrieg mit den USA einzutreten. Angesprochen auf eine mögliche Gegenreaktion seines Landes sagte der Minister für institutionelle Beziehungen, Alexandre Padilha, die Regierung habe dies noch nicht diskutiert, sei jedoch gegen eine Konfrontation. Brasilien ist nach Kanada der zweitgrößte Stahlexporteur in die USA. Die Europäische Union kündigte ebenfalls eine rasche Antwort an, die die EU-Kommission weiter im Detail ausarbeiten muss





SPIEGEL_Top / 🏆 98. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Stahlzölle USA Handelskrieg Ausnahmen Aluminium

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Ab Montag: Trump kündigt Zölle von 25 Prozent auf Stahl und Aluminium anWährend seines Fluges zum Super Bowl verkündet US-Präsident Donald Trump den nächsten Zoll-Hammer. Am Wochenbeginn sollen Stahl- und Aluminiumimporte mit 25 Prozent belegt werden. Einen ähnlichen Schritt war der Republikaner bereits während seiner ersten Amtszeit gegangen.

Weiterlesen »

Trump kündigt 25-Prozent-Zölle auf Stahl und Aluminium anUS-Präsident Trump geht bei seiner Zolloffensive in die nächste Runde. Schon Anfang dieser Woche sollen neue Zölle auf Importe in Kraft treten, kündigte er an. Er will keine Länder verschonen.

Weiterlesen »

Neue US-Regierung: Trump kündigt 25-Prozent-Zölle auf Stahl und Aluminium anSie ist mit 27 die jüngste Pressesprecherin im Weißen Haus: Karoline Leavitt macht aus Ihrer Bewunderung für den US-Präsidenten keinen Hehl. Auch nicht bei offiziellen Terminen.

Weiterlesen »

Trump kündigt 25-Prozent-Zölle auf Stahl und Aluminium anUS-Präsident Trump geht bei seiner Zolloffensive in die nächste Runde. Schon Anfang dieser Woche beabsichtigt er, Details zu neuen Zöllen auf Importe zu verkünden. Er will keine Länder verschonen.

Weiterlesen »

Regel gilt für alle Länder: Trump kündigt Zölle von 25 Prozent auf Stahl und Aluminium anWährend seines Fluges zum Super Bowl verkündet US-Präsident Donald Trump den nächsten Zoll-Hammer. Es trifft dieses Mal Stahl- und Aluminiumimporte. Einen ähnlichen Schritt war der Republikaner bereits während seiner ersten Amtszeit gegangen. Auch 'gegenseitige Zölle' soll es geben.

Weiterlesen »

Trump kündigt hohe Zölle auf Stahl und Aluminium anUS-Präsident Donald Trump geht bei seiner Zolloffensive in die nächste Runde. Schon Anfang dieser Woche will er Details zu neuen Zöllen auf Importe verkünden. Kein Land soll verschont bleiben.

Weiterlesen »