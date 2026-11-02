USA sichern strategische Nickel-Lieferketten gegen China durch Tiefseebergbau in Indonesien

USA entwickeln Tiefseebergbau in Indonesien, um Abhängigkeit von chinesischer Nickel-Raffination zu brechen. Hintergrund: Kritische Rolle von Nickel für US-Verteidigung und Industrie.

Die USA planen einen strategischen Durchbruch bei der Sicherung von Nickel -Lieferketten, indem sie den Tiefseebergbau in Indonesien vorantreiben. Ziel ist es, die extreme Abhängigkeit von der chinesischen Raffinationskapazität zu durchbrechen, die gegenwärtig die globale Versorgungsstruktur dominiert. Diese Maßnahme reagiert auf die wachsende Dringlichkeit, kritische Rohstoffe für die eigene Verteidigungsindustrie unabhängig von geopolitischen Rivalen zu beschaffen.

Kritische Abhängigkeit von chinesischer Raffination

Indonesien fördert rund 60 Prozent des weltweiten Nickels. Dennoch stehen alarmierende zwei Drittel der Raffineriekapazitäten unter der direkten Kontrolle chinesischer Unternehmen. Dieser Marktungleichgewicht führt zu einer strategischen Dominanz Pekings, die erhebliches Druckpotenzial für westliche Industrien birgt. Solange der Verarbeitungsprozess über chinesische Infrastruktur läuft, hat die amerikanische Verteidigungsindustrie ihre eigene Zukunft nicht wirklich selbst in der Hand.

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Das US-Verteidigungsministerium hat daher sofortige, inländische Alternativen gefordert. Die aktuelle Lieferkette verläuft typischerweise so: Das Metall wird in Indonesien gefördert, geht an eine Raffinerie unter chinesischer Kontrolle, wird vermutlich in China zu Batteriezellen oder Legierungen verarbeitet und erreicht schließlich industrielle Abnehmer in den Vereinigten Staaten. Diese Abhängigkeit ist ein Problem, das diplomatische Verhandlungen mit Peking kaum lösen können.

Nachfrage der Verteidigungsindustrie steigt dramatisch

Jedes U-Boot der Virginia-Klasse benötigt rund 9.200 Pfund kritischer Materialien, in deren Kategorie Nickel über Superlegierungen und Kupfer-Nickel-Rohrleitungssysteme eine zentrale Rolle spielt. Nickelbasierte Superlegierungen wie Inconel, Hastelloy und René sind das entscheidende Material für Turbinenschaufeln von Strahltriebwerken, Brennkammersegmente, die Außenhaut von Hyperschallflugkörpern sowie Komponenten von Lenk- und Steuerungssystemen für Raketen.

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Die zivile und verteidigungsnahe Nachfrage verstärkt diesen Effekt zusätzlich. Nickel ist ein primäres Kathodenaktivmaterial in Batterien mit hoher Energiedichte. Das US-Energieministerium und das US-Verteidigungsministerium beschaffen diese Materialien für elektrifizierte Fahrzeuge, netzgekoppelte Energiespeicher und spezialisierte Verteidigungsplattformen. Der Aufstieg Indonesiens zum weltweit dominierenden Nickelproduzenten stellt die größte Veränderung in der Landschaft der kritischen Mineralien im vergangenen Jahrzehnt dar.

Projekt Vault als Lösung für die Rohstoffkrise

Ein wendiges Unternehmen hat ein formelles RPP vorgelegt, das den Korridor Indonesien-China umgehen könnte, indem es die Ressourcen des Meeresbodens erschließt. Das Defense Industrial Base Consortium veröffentlichte im März 2026 seine Ausschreibung für verteidigungsrelevante Mineralien. Es wurde ein öffentlich-privates Mandat mit dem Namen Projekt Vault gestartet, das am 2. Februar 2026 begann und über 12 Milliarden US-Dollar verfügt. Dieses Vorhaben ist durch ein Direktdarlehen der Export-Import Bank of the United States über 10 Milliarden US-Dollar abgesichert.

Projekt Vault legt ausdrücklich klar, dass sein Spektrum von 60 Mineralien nicht alle deckt, die in der Ausschreibung genannt wurden. Die Beschaffungsinfrastruktur, bestehend aus dem Defense Industrial Base Consortium, Titel III des Defense Production Act und dem Loan Programs Office des US-Energieministeriums, steht bereit, um die nicht-chinesische Angebotsseite zu finanzieren. Es geht um eine fundamentale Verschiebung der globalen Machtverhältnisse und nicht nur um Marktanteile.

Tiefseebergbau in der Clarion-Clipperton-Zone

Polymetallische Knollen liegen in 4.000 bis 6.000 Metern Tiefe auf der Tiefseeebene der Clarion-Clipperton-Zone. Dieses Gebiet ist etwa so groß wie das US-amerikanische Festland. Eine strengere Kontrolle durch Indonesien führt derzeit nicht zu mehr nicht-chinesischem raffiniertem Nickel für westliche Abnehmer, da die Wertschöpfung sich auf chinesische Verarbeitungskapazitäten konzentriert.

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Durch die Erschließung dieser umfangreichen, souveränen Ressourcen des Meeresbodens soll die strategische Lücke geschlossen werden. Für alle, die die Frontlinien der Rohstoffsicherheit beobachten, ist dies eine Chance, sich im Zentrum dieser grundlegenden Verschiebung zu positionieren. Die stillen Motoren der westlichen Verteidigungssysteme laufen am Limit und steuern auf einen kritischen Punkt zu, der jetzt durch innovative Beschaffungsstrategien adressiert wird.