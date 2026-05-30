USA sichern Ukraine Unterstützung zu; IAEA besorgt über Angriff auf Atomkraftwerk

US-Verteidigungsminister Hegseth sagt Ukraine Hilfe zu, IAEA fordert Zugang zu beschädigtem AKW, russische Angriffe in Dnipropetrowsk fordern Verletzte, Estland installiert Drohnenerkennung an Grenze.

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat der Ukraine erneut Unterstützung zugesichert. Auf einer Pressekonferenz in Brüssel betonte er, dass die USA einen Weg finden würden, der Ukraine bei der Selbstverteidigung zu helfen.

Dies geschah, nachdem Präsident Wolodymyr Selenskyj einen dringenden Brief an das Weiße Haus gesandt hatte, in dem er vor einer sich verschärfenden Knappheit an Luftabwehrsystemen warnte. Hegseth lobte die europäischen Länder für ihr Engagement bei der Aufstockung der Verteidigungsausgaben, einschließlich der Mittel für wichtige Munition. Wenn man sich die Höhe der ausgegebenen Gelder ansehe, habe Europa seine Anstrengungen verstärkt, und die Ukraine sei dabei genauso effektiv gewesen.

Wir wollen also, dass sie sich verteidigen können, und wir werden einen Weg finden, um sicherzustellen, dass wir ihnen dabei helfen können, sagte Hegseth, ohne jedoch konkrete Details zu nennen. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) fordert Zugang zu der von einer Drohne getroffenen Turbinenhalle im Kernkraftwerk Saporischschja. Die Behörde wurde über einen Angriff informiert, bei dem ein Loch in die Wand der Halle gerissen wurde. Es handelt sich um den ersten Drohnenangriff innerhalb des Kraftwerksgeländes seit April 2024.

IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi zeigte sich ernsthaft besorgt und erklärte, Angriffe auf Atomanlagen seien wie ein Spiel mit dem Feuer. Das ukrainische Militär wies die russische Behauptung, eine ukrainische Drohne habe die Turbinenhalle von Block 6 angegriffen, als Propagandatrick zurück. Bei russischen Angriffen auf das Gebiet Dnipropetrowsk wurden zehn Menschen verletzt. Der Feind hat zwei Bezirke 25 Mal mit Artillerie und Drohnen angegriffen, erklärte Oleksandr Hanzha, Leiter der Militärverwaltung.

Die Stadt Nikopol sowie die Verwaltungseinheiten Marhanets, Chervonohryhorivka und Pokrovske im Bezirk Nikopol wurden angegriffen. Eine Schule, ein fünfstöckiges Wohnhaus, Wohnhäuser, ein Geschäft und Autos wurden beschädigt. Neun Personen wurden im Bezirk Nikopol verletzt, fünf von ihnen mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Im Bezirk Krywyj Rih wurden die Hromadas Hrushivka und Zelenodolsk angegriffen, eine Person wurde verletzt und die Infrastruktur beschädigt.

Die russische Oblast Nischni Nowgorod plant die Schaffung eines neuen Ministeriums für den Schutz von Anlagen, das in erster Linie mit der Verteidigung gegen ukrainische Drohnen beauftragt werden soll. Gouverneur Gleb Nikitin unterzeichnete ein entsprechendes Dekret zur Änderung der Regionalregierungsstruktur. Es unterstellt zwei Beamte der Aufsicht eines stellvertretenden Gouverneurs, wobei einer für die Überwachung von Angelegenheiten im Zusammenhang mit der speziellen Militäroperation zuständig ist. Präsident Selenskyj wiederholte seine Warnung vor einem neuen massiven russischen Luftangriff.

Die Information des Geheimdienstes über einen möglichen massiven Angriff bleibe aktuell, sagte er in einer Videobotschaft. Er forderte die Ukrainer auf, Luftalarme nicht zu ignorieren. Die ukrainische Flugabwehr sei in Bereitschaft, jedoch räumte Selenskyj Probleme beim westlichen Nachschub für die Abwehr von ballistischen Raketen und Marschflugkörpern ein. Estland installiert als Pionier stationäre Systeme zur Drohnenerkennung an der russischen Grenze.

Die estnische Polizei- und Grenzschutzbehörde hat ihre ersten stationären Drohnenabwehr- und Überwachungsgeräte entlang der Landesgrenze zu Russland installiert. Die ersten Geräte wurden entlang dreier Abschnitte im Südosten Estlands zwischen dem Dreiländereck Estland-Lettland-Russland und Luhamaa eingesetzt. Bis Ende des Jahres soll die gesamte Ostgrenze mit solchen Geräten ausgestattet sein. Die ersten Geräte seien installiert und betriebsbereit, sagte Innenminister Igor Taro.

Man bewege sich auf ein Drohnennetzwerk zu, das ganz Estland abdeckt. Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk äußerte sich zu den jüngsten Drohungen von Dmitri Medwedew, dem ehemaligen russischen Präsidenten und stellvertretenden Vorsitzenden des Sicherheitsrates. Tusk forderte die EU dringend auf, die Handlungen und Äußerungen russischer Beamter ernst zu nehmen. Er betonte, dass die Sicherheit Europas bedroht sei und man geeint handeln müsse





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