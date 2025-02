USA siegen im '4 Nations' gegen Finnland durch Tkachuk-Doppelpack

Die USA haben ihr erstes Turnierspiel beim '4 Nations' mit einem klaren 6:1-Sieg gegen Finnland gewonnen. Der Erfolg resultierte vor allem aus einem herausragenden Schlussdrittel und dem treffsicheren Auftritt des Brüderpaares Tkachuk. Mike Sullivan's Schachzug, die beiden Brüder bereits ab dem zweiten Drittel zusammen zu spielen, bezahlte sich aus.

Die Finnen starteten mit einer frühen Führung durch einen abgefälschten Schuss von Henri Jokiharju (8.). Doch die USA glichen in der Folge mit einem sehenswerten Treffer von Brady Tkachuk aus (11.).

Das zweite Drittel verlief ausgeglichen mit einigen harten Zweikämpfen, doch die USA gingen durch ein cleveres Zusammenspiel von Matt Boldy und Brock Faber in Führung (38.).Im Schlussdrittel dann die fulminante Aufholjagd der US-Amerikaner. Niko Mikkola fälschte einen Schuss von Matthew Tkachuk unfreiwillig über die Linie (40:15), gefolgt von Treffern von Jake Guentzel (40:26) und einem Doppelpack von Brady Tkachuk (43:00). Das Brüderpaar setzte sich mit glänzendem Spiel in Szene. Zum Abschluss erzielte Matthew Tkachuk noch das 6:1 im Powerplay (51:13). Coach Mike Sullivan hatte mit Erfolg die beiden Brüder bereits im zweiten Drittel zusammengebracht. Die USA sind am Samstag im zweiten Turnierspiel wieder gefordert. Finnland trifft dann um 19 Uhr im europäischen Duell auf Schweden. In der Nacht auf Sonntag (2 Uhr MEZ) kommt es anschließend zum mit Spannung erwarteten Duell der beiden Turnierfavoriten zwischen den USA und Kanada.





