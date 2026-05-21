Präsident Trump setzt Section 232 ein, um die Abhängigkeit von ausländischen verarbeiteten Mineralien zu reduzieren und die nationale Sicherheit zu stärken, was insbesondere dem Nickelmarkt zugutekommt.

Die Vereinigten Staaten von Amerika haben über viele Jahrzehnte hinweg eine riskante Strategie verfolgt, indem sie ihre massive Abhängigkeit von ausländischen Quellen für kritische Mineralien als ein beherrschbares Problem betrachteten.

Während Nickel primär aus Indonesien und Kobalt aus der Demokratischen Republik Kongo stammte, fand die entscheidende Verarbeitung dieser Rohstoffe fast ausschließlich in China statt. Washington ignorierte diese prekäre Situation weitgehend, solange die Metalle kontinuierlich geliefert wurden und die globalen Marktpreise niedrig blieben. Diese Ära der strategischen Ignoranz endete jedoch abrupt am 14. Januar 2026.

An diesem Datum erließ Präsident Trump eine weitreichende Section-232-Proklamation, die sich gezielt auf verarbeitete kritische Mineralien und deren Folgeprodukte, bekannt als PCMDPs, bezieht. Das Weiße Haus begründete diesen Schritt mit der Feststellung des Handelsministers, dass die aktuellen Importstrukturen dieser Materialien eine ernsthafte Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA darstellen. Anstatt sofortige Zölle zu verhängen, gewährt die Proklamation den betroffenen Handelspartnern ein Zeitfenster von 180 Tagen bis zum 13. Juli 2026, um bilaterale Abkommen mit den Vereinigten Staaten auszuhandeln.

Sollten diese Verhandlungen scheitern, drohen harte handelspolitische Maßnahmen in Form von Importzöllen. Dies stellt das bisher bedeutendste Instrument dar, mit dem Washington versucht, die Kontrolle über die Lieferketten für strategisch wichtige Mineralien zurückzugewinnen. Die rechtliche Grundlage für dieses Vorgehen bildet Section 232 des Trade Expansion Act von 1962, welche dem Präsidenten die Befugnis gibt, Importe zu beschränken, wenn diese als Gefahr für die nationale Sicherheit eingestuft werden.

Dieses Gesetz diente bereits im Jahr 2018 als Basis für die Einführung von Zöllen auf Stahl und Aluminium, was zu einer globalen Neuordnung der Handelsströme dieser Rohstoffe führte. Die aktuelle Maßnahme von 2026 weist jedoch eine entscheidende Besonderheit auf: Sie richtet sich nicht gegen das Roherz oder einfache Konzentrate, sondern spezifisch gegen raffinierte Materialien in Batterie- und Legierungsqualität. Diese hochreinen Produkte bilden das Herzstück moderner Verteidigungssysteme sowie der zukunftsorientierten Energieinfrastruktur.

In der Proklamation wird explizit auf den drastischen Rückgang der heimischen Produktion und die daraus resultierende Verwundbarkeit der Lieferketten verwiesen. Um dieser Lage zu begegnen, hat die US-Regierung bereits Verhandlungen mit wichtigen Verbündeten wie Australien, Saudi-Arabien, Malaysia, Thailand und Japan initiiert. Ein besonders bemerkenswerter Aspekt ist die Prüfung von sogenannten Preisuntergrenzen für den Handel mit PCMDPs. Dieser Mechanismus würde Mindestpreise für importierte verarbeitete Mineralien festlegen, um die heimische Produktion auch gegenüber kostengünstigeren ausländischen Angeboten wirtschaftlich wettbewerbsfähig zu machen.

Für Unternehmen wie die Alaska Energy Metals Corporation schafft dies eine völlig neue wirtschaftliche Grundlage, da solche Preisgarantien essenziell sind, um das nötige Kapital für die Entwicklung neuer Minen- und Raffinerieprojekte zu gewinnen. Die durch die Section-232-Untersuchung aufgedeckten Schwachstellen bestätigen die Warnungen von Geologen und Verteidigungsexperten aus den vergangenen Jahren. Zwar dominiert Indonesien die weltweite Nickelproduktion, doch die dortige Raffinerieindustrie wird zu einem großen Teil von chinesischem Kapital kontrolliert.

China hält somit eine dominante Stellung im sogenannten Midstream-Bereich, also dem Prozess, bei dem Rohkonzentrate in die hochreinen Materialien verwandelt werden, die von Batterieherstellern und der Rüstungsindustrie benötigt werden. Gleichzeitig bleibt Russland ein einflussreicher Lieferant, was die geopolitische Abhängigkeit weiter verschärft.

Die Situation in den Vereinigten Staaten ist paradox: Trotz eines enormen Verbrauchs von Nickel in der Luft- und Raumfahrt sowie im Energiesektor existiert im ganzen Land derzeit nur eine einzige aktive Nickelmine, die Eagle Mine in Michigan, und es gibt keine einzige in Betrieb befindliche Nickelschmelze. Frühere Regierungen versuchten, dieses Problem durch weniger einschneidende Maßnahmen wie Executive Orders oder Listen kritischer Mineralien zu lösen, doch diese hatten kaum eine reale Wirkung auf den Markt.

Section 232 hingegen besitzt die volle Durchsetzungskraft des Handelsrechts und setzt klare Fristen. Der Vergleich mit den Stahlzöllen von 2018 zeigt deutlich, dass solche Maßnahmen sofortige Preisstützungen und neue Investitionen in die heimische Industrie auslösen können. Washington signalisiert damit unmissverständlich, dass der Aufbau einer autarken Nickel-Lieferkette Priorität hat und die Regierung bereit ist, drastische handelspolitische Mittel einzusetzen, um dieses strategische Ziel zu erreichen





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