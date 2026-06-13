USA starten mit 4:1-Sieg gegen Paraguay beeindruckend in die WM 2026

Die USA gewinnen ihr Auftaktspiel als Co-Gastgeber der WM 2026 klar mit 4:1 gegen Paraguay. Mit einer starken ersten Halbzeit und Toren von Balogun und einem Eigentor dominieren sie den Südamerikaner, die erst nach der Pause mehr ins Spiel kamen und durch Mauricio verkürzen. Reyna sorgt für den Endstand.

Die USA haben als einer der drei Co-Gastgeber der WM 2026 einen fantastischen Start hingelegt. In ihrem Auftaktspiel bezwangen sie Paraguay hochverdient mit 4:1, was einer beeindruckenden Mannschaftsleistung entsprach.

Vor einer enthusiastischen Kulisse im Football-Tempel von Los Angeles triumphierte das Team von Trainer Mauricio Pochettino klar, auch wenn man im Nachhinein konstatieren konnte, dass ein noch deutlicheres Ergebnis möglich gewesen wäre. Den Grundstein legten die Amerikaner mit einer furiosen ersten Halbzeit, in der sie ihre Gegner aus Südamerika seemed nothing zu lassen. Paraguay, das sich nach dem WM-Viertelfinaleinzug 2010 erstmals wieder für eine_endgames qualifiziert hatte, wirkte gegen den anstürmenden US-Angriff oftmals hilflos.

Erst nach dem Seitenwechsel, als die USA das Tempo etwas reduzierten, fanden die Südamerikaner besser ins Spiel und verkürzten durch einen Treffer von Mauricio. Die USA starteten mit derselben Formation, die sechs Tage zuvor im Test gegen Deutschland (1:2) begonnen hatte, wobei Abwehrchef Chris Richards nach einer Verletzung wieder fit war. Richards hatte in der ersten Halbzeit wenig zu tun, da die US-Verteidigung kaum unter Druck geriet.

Der Führungstreffer fiel früh: Nach einem gefährlichen Pass von Weston McKennie in den Strafraum lenkte Paraguays Damian Bobadilla den Ball ins eigene Tor (9. ). Durch die beiden folgenden Tore von Folarin Balogun (31. , 45.

+5), der zuvor noch ein Abseitstreffer unterlief (28. ), setzte sich die Dominanz fort. Christian Pulisic und Malik Tillman bereiteten die Treffer vor, wobei Pulisic nur in der ersten Halbzeit überzeugte. Den Schlusspunkt setzte Giovanni Reyna in der achten Minute der Nachspielzeit (90. +8)





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