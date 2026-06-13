USA starten mit 4:1-Sieg gegen Paraguay in die Heim-WM

Die US-Nationalmannschaft feiert einen beeindruckenden Auftaktsieg bei der WM im eigenen Land. Gegen Paraguay gewinnt das Team von Mauricio Pochettino clear mit 4:1, wobei vor allem die erste Halbzeit brillant war. Zahlreiche Stars verfolgten das Spiel live.

Die USA haben bei der Heim-WM einen spektakulären Start hingelegt. Im Auftaktspiel der Gruppe zeigte das Team von Trainer Mauricio Pochettino von Beginn an eine beeindruckende Leistung und fegte Paraguay mit 4:1 vom Platz.

Besonders in der ersten Halbzeit dominierte die US-Auswahl das Geschehen und sorgte für eine fröhliche Stimmung im ausverkauften Stadion in Inglewood bei Los Angeles. Unter den Zuschauern waren zahlreiche Prominente aus Hollywood und Wirtschaft, darunter Sofía Vergara, Owen Wilson, Leonardo DiCaprio, Jamie Foxx, Halle Berry sowie Microsoft-Mitgründer Bill Gates. Auch Sängerin Katy Perry war mit Ehemann und Ex-Kanada-Premierminister Justin Trudeau anwesend. Das Spiel begann direkt mit einem Paukenschlag: Nach nur acht Minuten profitierte die USA von einem unglücklichen Eigentor Paraguays.

Christian Pulisic setzte sich prima durch, sein Pass auf Weston McKennie wurde von Paraguays Damian Bobadilla unfreiwillig ins eigene Tor abgelenkt. Spätestens als Folarin Balogun in der 31. Minute das 2:0 nachlegte und kurz vor der Pause sogar noch auf 3:0 erhöhte, war der Party-Modus endgültig erreicht. Die zweite Halbzeit gestaltete sich dann etwas gemächlicher; die USA verwalteten den klaren Vorsprung.

Paraguay gelang durch Máximo Alonso immerhin noch der Ehrentreffer zum 1:3, bevor Gio Reyna in der langen Nachspielzeit den 4:1-Endstand herstellte. Für Paraguay, das nach 2010 erstmals wieder bei einer WM-Endrunde dabei ist, war es ein enttäuschender Auftakt. Die USA haben ihren ersten Matchball bereits verwandelt und können nun getrost den spielfreien Tag genießen, bevor es am Freitag in Seattle gegen Australien geht. Das letzte Gruppenspiel steigt am 26. Juni wieder in Inglewood gegen die Türkei





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