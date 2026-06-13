USA starten mit souveränem 4:1-Sieg gegen Paraguay in die Heim-WM

Die US-Nationalmannschaft hat im ersten Spiel der Gruppenphase einen deutlichen Sieg gegen Paraguay gefeiert und dabei vor allem in der ersten Halbzeit überzeugt. Das Team von Trainer Mauricio Pochettino gewann dank eines Eigentors und dreier Tore von Folarin Balogun mit 4:1. Zahlreiche Hollywood-Stars verfolgten die Partie live im Stadion.

Die USA haben bei der Heim-WM einen glänzenden Start hingelegt. In ihrem ersten Spiel in der Gruppe gegen Paraguay dominierte das Team von Trainer Mauricio Pochettino vor allem in der ersten Halbzeit nach Belieben und siegte am Ende verdient mit 4:1.

Die Partie iminnings in Inglewood bei Los Angeles war von vielen Prominenten besucht, darunter Hollywood-Stars wie Sofía Vergara, Owen Wilson, Leonardo DiCaprio, Jamie Foxx und Halle Berry. Auch Microsoft-Mitbegründer Bill Gates war unter den Zuschauern. Für einen süßen Moment sorgte US-Sängerin Katy Perry, die ihrem Ehemann, dem früheren kanadischen Premierminister Justin Trudeau, einen Kuss auf die Wange gab. Gleich von Beginn an zeigte die US-amerikanische Mannschaft eine offensive und spielfreudige Leistung.

Bereits nach acht Minuten profitierte sie von einem unglücklichen Eigentor Paraguays: Christian Pulisic setzte sich gegen zwei Gegner durch und spielte in die Mitte auf Weston McKennie. Der Ex-Schalker wollte Folarin Balogun bedienen, doch Paraguays Damian Bobadilla fälschte den Ball unglücklich mit der Pike ab und bugsierte ihn ins eigene Netz - 1:0 für die USA. In der 29. Minute schien Balogun dann das 2:0 zu erzielen, doch der Treffer wurde wegen Abseits zurecht aberkannt.

Nur zwei Minuten später war es jedoch soweit: Nach einer erneuten Vorlage von Pulisic traf Balogun diesmal regelkonform und stellte auf 2:0 (31. ). Die US-Amerikaner ließen nicht nach und erhöhten in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch Balogun auf 3:0, womit praktisch schon vor der Pause die Vorentscheidung gefallen war (45. +4).

Mit dieser komfortablen Führung im Rücken schaltete das US-Team in der zweiten Halbzeit einen Gang zurück, ließ sich jedoch nie komplett aus der Reserve locken. Paraguay konnte durch ein Tor von Maurito in der 73. Minute noch den Ehrentreffer erzielen, doch in der allerletzten Nachspielzeit sorgte Gio Reyna mit dem 4:1 für den Endstand (90. +7).

Für Paraguay war die Niederlage eine Enttäuschung, zumal es sich um die erste WM-Teilnahme seit 2010 handelte, als das Team damals im Viertelfinale am späteren Weltmeister Spanien gescheitert war. Die USA treffen in ihrem nächsten Gruppenspiel am Freitag um 21 Uhr (live auf ARD und Magenta) in Seattle auf Australien. Den Abschluss der Gruppenphase bildet dann das Spiel gegen die Türkei, erneut in Inglewood, am 26. Juni um 4 Uhr





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