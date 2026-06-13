USA startet furios in die Weltmeisterschaft: 4:1 gegen Paraguay

Die amerikanische Nationalmannschaft startet mit einer überzeugenden Leistung in die Weltmeisterschaft und erringt einen 4:1-Sieg gegen Paraguay. Die Fans im ganzen Land sind begeistert und die Zukunft des Fußballs in den USA scheint heller zu werden.

Die Nationalmannschaft der USA startet furios in die Weltmeisterschaft und feiert beim 4:1 gegen Paraguay eine große Party zum Auftakt. Nach acht langen Jahren des Wartens und unter dem Druck immenser Erwartungen wurde Stürmerstar Christian Pulisic dem Moment gerecht; er bereitete zwei frühe Tore vor, die die begeisterten 70.492 Zuschauer in Ekstase versetzten.

Es war ein Spiel, auf das acht Jahre lang hingearbeitet worden war. Das erste WM-Spiel auf amerikanischem Boden seit mehr als einer Generation und der Auftakt zu einem Turnier, das das Potenzial hat, die Zukunft des Fußballs in diesem Land für die nächste Generation zu prägen. Und die USA nutzten diese Chance am Freitag voll aus. Die amerikanische Nationalmannschaft hatte auf den Start dieser Weltmeisterschaft gewartet, was einer Ewigkeit gleichkam.

Als der Moment endlich gekommen war, lautete die große Frage: Würden sie den Erwartungen gerecht werden und den US-Fans einen Grund zum Feiern geben? Das taten sie tatsächlich und errangen einen überzeugenden 4:1-Sieg gegen Paraguay in einem WM-Auftaktspiel, das für die Co-Gastgeber des Turniers nahezu alle Erwartungen erfüllte. Wer hat gesagt, Amerika sei kein Fußballland?

Denn an diesem sternenübersäten Abend vor ausverkauftem Haus und vor einem mit Stars gespickten Publikum in Los Angeles spielte die amerikanische Nationalmannschaft genau die Art von Fußball, die man am ehesten mit Brasilien in Verbindung bringt. Der 4:1-Kantersieg gegen Paraguay und der schöne, flüssige, unerbittliche Fußball, den sie gespielt haben, werden Kinder im ganzen Land dazu bringen, den Ball zu kicken und sie nachzuahmen. So schmeißt man eine Party.

Die amerikanische Nationalmannschaft startete mit einer mitreißenden Leistung in die Weltmeisterschaft, die die Fans im ganzen Land begeistern und den schlechten Ruf, der das Turnier bisher begleitet hat, ein wenig vergessen lassen wird. Gegenüber dem Los Angeles Stadium, auf der anderen Seite des Parkplatzes, befindet sich das Forum. In den 1980er-Jahren war es die Bühne für eines der faszinierendsten Teams des amerikanischen Sports, die Los Angeles Lakers.

Bei ihrem Auftaktspiel zur Weltmeisterschaft 2026 vor 70.492 Zuschauern machte sich die amerikanische Nationalmannschaft den 'Showtime'-Geist der Lakers zu eigen. Donald Trump, der mit anderen Angelegenheiten beschäftigt war, hat eine kleine Show verpasst: das futuristischste Stadion der Welt, das lautstark den amerikanischen Stolz verkündet, und auf dem Spielfeld die Fußballjungs, die in den Augen der Welt endlich erwachsen geworden sind





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