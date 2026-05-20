USA stoppen die Entsendung von 4000 Soldaten nach Polen, Polen zeigt Entsetzen

Die USA haben die Entsendung von 4000 US-Soldaten nach Polen gestoppt, nachdem das europäische Land, das direkt an die Ukraine grenzt und eine Nato-Außengrenze hat, Entsetzen zeigte. US-Kriegsminister Pete Hegseth musste den Verbündeten in einem Krisen-Telefonat beruhigen.

Die USA haben vergangene Woche die Entsendung von 4000 US-Soldaten nach Polen gestoppt. Das europäische Land, das direkt an die Ukraine grenzt und eine Nato-Außengrenze hat, zeigte Entsetzen und konnte es kaum verbergen.

US-Kriegsminister Pete Hegseth musste den Verbündeten in einem Krisen-Telefonat beruhigen. Ein aktuelles Statement des Pentagons wirft allerdings neue Fragen auf. Der polnische Vize-Ministerpräsident Władysław Kosiniak-Kamysz teilte am Dienstag auf X mit, dass er mit US-Verteidigungsminister Hegseth gesprochen habe. Hegseth bestätigte, dass das Engagement der Vereinigten Staaten für die Verteidigung und Sicherheit Polens unverändert fortbesteht.

Kosiniak-Kamysz erklärte weiter, dass Polen ein vorbildlicher Verbündeter sei und sich voll und ganz auf die USA verlassen könne. Der polnische Vize-Ministerpräsident und Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz am Montag in Deblin (Polen). Die derzeit getroffenen Entscheidungen richten sich in keiner Weise gegen unsere strategische Partnerschaft. Das Pentagon erarbeitet derzeit einen neuen Plan für die Stationierung seiner Truppen in ganz Europa.

Hegseth repostete den Beitrag. Eine Entspannung der polnisch-amerikanischen Beziehungen? Fakt ist: Die Nachricht vomhatte in der vergangenen Woche für Wut und Besorgnis in Polen gesorgt. Ministerpräsident Donald Tusk betonte am Montag laut dem Medienportal „Onet“, dass es keine Alternative zur polnisch-amerikanischen Zusammenarbeit gebe und Polen von seinen Verbündeten „Respekt und Berechenbarkeit“ erwarte.

Sein Vize Kosiniak-Kamysz wurde noch deutlicher, erinnerte an die Rüstungsgeschäfte mit Polen: „Auf über 50 Milliarden Dollar belaufen sich unsere Käufe in den Vereinigten Staaten, das verdient Respekt von allen Seiten.

" Diesen Respekt hat Hegseth offenbar im Telefonat beteuert. Doch eine anschließende Erklärung des Pentagons zur Lage inwirft neue Fragen auf. Darin heißt es, mit der Reduzierung der in Europa stationierten Brigaden kehrten die USA zu Vor-Ukraine-Kriegsniveau zurück. Die USA würden zwar „eine starke militärische Präsenz in Polen aufrechterhalten“, aber: „Polen hat sowohl die Fähigkeit als auch die Entschlossenheit bewiesen, sich selbst zu verteidigen.

Andere". Die America-First-Politik ist nichts Neues. Doch die Reduzierung der Truppen bleibt angesichts von Putins anhaltendem territorialen Größenwahn ein Grund zur Sorge. Während das Pentagon bekräftigt, der Truppenabzug sei geplant gewesen, zeigen sich die Demokraten überrascht.

Die Senatorin Jeanne Shaheen sagte zu CNN: „Es sendet eine falsche Botschaft an Wladimir Putin, eine falsche Botschaft an China, eine falsche Botschaft an den Iran.





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