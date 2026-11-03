USA stoppen Militärahilfe an Israel und greifen Iran an

Donald Trump kündigt das Ende der US-Militärhilfe für Israel an. Zugleich eskaliert die Situation im Nahen Osten durch Angriffe auf die Insel Keschm und Verschiebungen der Asienmeisterschaft.

Präsident Donald Trump hat im Fernsehsender Fox News angekündigt, die jährliche Militärhilfe der USA an Israel nach Ablauf des laufenden Jahres vollständig einzustellen. Diese Entscheidung basiere auf einer Vereinbarung mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, die die Zahlungen in Höhe von vier Milliarden Dollar pro Jahr beendet, so Trump. Er begründete diesen Schritt damit, dass Israel finanziell nicht länger auf diese US-Unterstützung angewiesen sei, obwohl er betonte, dass die USA Israel bei Bedarf weiterhin beistehen würden.

Einstellung der Zahlungen nach vier Milliarden Dollar

Die Einstellung der Geldflüsse markiert einen signifikanten Wandel in der bilateralen Beziehung zwischen den beiden Verbündeten. Donald Trump verwies darauf, dass er diese Vereinbarung bereits vor Monaten mit Benjamin Netanjahu getroffen habe. Ein weiterer Motivationsfaktor für diese Politikverschiebung sei die Kritik demokratischer und linker Politiker in den USA, die US-Finanzhilfen an Israel nutzen, um republikanische Politiker in der Heimat zu kritisieren. Durch die Beendigung der Zahlungen will die US-Regierung diesem politischen Druck entgegentreten, während sie gleichzeitig ihre strategische Unterstützung für Israel im Bedarfsfall zusichert.

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Militärische Eskalation in der Straße von Hormus

Parallel zu den politischen Entscheidungen in Washington eskaliert die militärische Lage im Nahen Osten dramatisch. Die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) meldeten Explosionen an drei Tankern in der Straße von Hormus, die in den frühen Morgenstunden auf Seeminen aufgefahren seien. Unabhängige Stellen konnten diese Angaben der IRGC vorerst nicht verifizieren, und offizielle Stellungnahmen fehlten zunächst. Die nur 35 bis 40 Kilometer breite Straße von Hormus hat sich in jüngster Zeit zum zentralen Konfliktpunkt zwischen Teheran und Washington entwickelt. Der Iran hat seine Angriffe auf Schiffe in der Meerenge in den vergangenen Wochen intensiviert, was zu einem erheblichen Rückgang des Ölexports durch diese Route führte.

Ölexport auf Achtmonatstief und US-Schläge

Laut dem Datenanbieter Kpler fielen die Ölexporte durch die Straße von Hormus nach einem Hoch im Oktober auf den niedrigsten Stand seit Ende August. In den vergangenen Tagen wurden nur noch 45 Prozent des Öls im Vergleich zum Vorkriegsniveau exportiert. Auf einer südlichen Route entlang der Küste Omans transportierten Frachter unter Geleitschutz des US-Militärs Öl, wobei es dort wiederholt zu Zwischenfällen kam. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge haben die USA in der Nacht zum Dienstag erneut Ziele auf der iranischen Insel Gheschm in der Straße von Hormus angegriffen. Diese Aktion war die Reaktion auf eine Rakete, die von der Insel auf ein US-Flugzeug abgefeuert worden war.

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Diplomatische Signale trotz anhaltender Angriffe

Trotz der erneuten militärischen Attacken, die dazu führten, dass die Ölpreise für Brent-Öl auf über 107 Dollar pro Barrel stiegen, sieht US-Vizepräsident JD Vance Chancen auf eine diplomatische Einigung. Vance erklärte in Washington, dass mehrere gute Gespräche mit Iranern geführt worden seien. Er betonte jedoch, dass sich der Iran verbindlich und überprüfbar verpflichten müsse, sein Atomprogramm nicht wieder aufzubauen. Vance hatte vergangenen Woche einen Brief an den iranischen Sicherheitschef Mohsen Resai gesendet, in dem es laut Donald Trump um Unterstützung für den Iran mit medizinischen Hilfsgütern und anderen Dingen ging.

Asienmeisterschaft ins Jahr 2028 verschoben

Die anhaltende Instabilität in der Region hat auch massive Auswirkungen auf Großveranstaltungen. Der asiatische Fußballverband (AFC) verschob die für Anfang nächsten Jahres in Saudi-Arabien geplante Fußball-Asienmeisterschaft auf Ende 2027. Die neuen Termine liegen vom 23. Dezember 2027 bis zum 21. Januar 2028. Ursprünglich sollte das Turnier mit 24 Mannschaften vom 7. Januar bis zum 5. Februar 2027 stattfinden. Die Huthi-Rebellen, die seit Oktober unter anderem den Flughafen in Riad attackiert haben, haben durch ihre Angriffe erhebliche organisatorische und logistische Probleme sowie Störungen im Reiseverkehr verursacht, was die Verschiebung unvermeidlich machte.