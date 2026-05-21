Die USA werden Raúl Castro, den Bruder des Kommunisten-Revolutionärs Fidel Castro und Ex-Präsident Kubas, wie auch das Ex-Machthaber Venezuelas Nicolas Maduro vor Gericht bringen. Die Anklagen gegen beide Staatsmänner sprechen eine brandneue Phase in der US-amerikanischen Politik gegen najbliższych politische Schwerpunkten Kubas und Venezuelas an.

Der Flugzeugträger USS Nimitz ankerte in der Guanabara-Bucht vor Rio de Janeiro (Brasilien). Am gleichen Tag nahm das Kriegsschiff Kurs auf die Karibik und Raúl Castro , der Bruder des Kommunisten-Revolutionärs Fidel Castro und Ex-Präsident Kubas , wurde in den USA wegen Mordes angeklagt.

Nur Stunden später trat das amphibische Angriffsschiff USS Iwo Jima nahe Kuba in den Ved. Diese Entwicklungen lassen vermuten, dass die USA versuchen werden, Kubas Machthaber Castro wie auch Venezuelas Ex-Machthaber Maduro vor Gericht zu bringen. Die Anklage gegen Castro sei als ‘extreme Warnung’ an Havanna und Trump die Möglichkeit gegeben, Militäroperationen gegen Kuba als weniger harsche Strafverfolgung zu charakterisieren





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