Trump kritisiert US-Handelsministerium wegen Wirtschaftszahlen +++ Trump kündigt neue Zölle an – auch gegen EU und China +++ Gericht lehnt längeres Verbot von Trump-Werbespots ab +++ Der Newsblog.

Wladimir Putin und Donald Trump: Laut Kreml ist eine Teilnahme des russischen Präsidenten am G20-Gipfel im Dezember noch offen. US-Präsident Donald Trump will prüfen lassen, ob die von schweren Unwettern betroffenen Regionen an der Ostküste zusätzliche Bundeshilfen erhalten.

„Das werden wir uns ansehen. Es liegen Anfragen von anderen vor“, sagte er am Donnerstag auf die Frage nach möglicher Unterstützung. Zuvor hatte Trump eine Katastrophenerklärung für Florida unterzeichnet. Dort hatten frühere Überschwemmungen Hunderte Häuser beschädigt und Rettungseinsätze erforderlich gemacht.

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New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani rief die Bevölkerung angesichts überfluteter Straßen und starker Winde zu besonderer Vorsicht auf.