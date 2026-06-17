Nach intensiven Verhandlungen heben die USA alle Sanktionen gegen den Iran auf, sichern die sofortige Wiederaufnahme des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormus zu und vereinbaren ein umfassendes Endabkommen, das den Ölpreis sinken lässt und die Wirtschaft beider Seiten stabilisieren soll.

Die Vereinigten Staaten und die Islamische Republik Iran haben nach intensiven Verhandlungen ein umfassendes Abkommen unterzeichnet, das die endgültige Aufhebung sämtlicher Sanktionen gegen Teheran vorsieht und zugleich die sofortige Wiederaufnahme des Schiffsverkehrs durch die strategisch wichtige Straße von Hormus sicherstellt.

In dem von Bloomberg veröffentlichten Memorandum wird festgeschrieben, dass der Handelsschiffverkehr zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman innerhalb von spätestens dreißig Tagen wieder das Vorkriegsniveau erreichen soll. Dabei werden alle bestehenden UN‑Sicherheitsratsresolutionen, die Maßnahmen des Gouverneursrats der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) sowie sämtliche einseitigen US‑Sanktionen aufgehoben. Gleichzeitig verpflichten sich die USA, während der Übergangsphase Ausnahmegenehmigungen für petrochemische Produkte, deren Derivate und die damit verbundenen Dienstleistungen - einschließlich Bank-, Versicherungs‑ und Transportsektoren - zu erteilen.

Diese Regelungen sollen verhindern, dass die wirtschaftliche Infrastruktur Irans trotz des Endes der Sanktionen weiterhin eingeschränkt bleibt. Im Rahmen des Abkommens bekräftigt Iran erneut, dass es keinerlei Absichten habe, Atomwaffen zu entwickeln. Das Land wird den Status quo seines zivilen Atomprogramms beibehalten, während die USA zugesichert haben, weder neue Sanktionen zu verhängen noch ihre Militärpräsenz in der Region zu verstärken.

Alle Fragen im Zusammenhang mit angereichertem Material und weiteren nuklearbezogenen Themen sollen in einem endgültigen, bis spätestens sechzig Tagen nach Unterzeichnung zu verhandelnden Vertrag geregelt werden. Dieses Abschlussabkommen wird nach seiner Annahme durch beide Seiten durch eine verbindliche Resolution des UN‑Sicherheitsrats ratifiziert. Zusätzlich sieht das Dokument vor, dass ein Finanzpaket von mindestens dreihundert Milliarden US‑Dollar bereitgestellt wird, um die wirtschaftliche Erholung Irans zu unterstützen und die Wiederherstellung kritischer Infrastruktur zu ermöglichen.

Die Marktreaktionen auf das neue Rahmenabkommen waren deutlich spürbar: Der Preis für ein Barrel Brent‑Rohöl fiel für das erste Mal seit Anfang März unter die Marke von achtzig US‑Dollar und erreichte 79,83 US‑Dollar, was einem Rückgang von vier Prozent gegenüber dem Vortag entspricht. Auch die US‑Ölpreise (WTI) drückten sich zeitweise auf knapp unter siebenundsiebzig US‑Dollar pro Barrel.

Seit Bekanntwerden der Vereinbarung haben bereits erste iranische Schiffe die vormals von der US‑Seeblockade betroffene Passage ohne Zwischenfälle durchquert, wie der iranische Sender Press TV berichtete. Parallel dazu wurde bekannt, dass die Unterzeichnung des Friedensabkommens in der Schweiz, genauer gesagt im Luxus‑Hotel Bürgenstock im Kanton Nidwalden, stattfinden soll - ein Ort, der bereits bei früheren internationalen Gipfeln für seine Sicherheit und Diskretion geschätzt wurde.

Währenddessen äußerte der frühere US‑Präsident Donald Trump am Rande des G‑7‑Gipfels in Frankreich Kritik an den israelischen Angriffen auf Beirut und forderte ein verantwortungsbewussteres Vorgehen im Libanon. In Deutschland haben sich die Kraftstoffpreise dank der Entspannung im Nahen Osten langsam wieder den Niveaus vor dem Konflikt angenähert; ein Liter Diesel kostete am Montag laut ADAC im bundesweiten Tagesdurchschnitt 1,816 Euro





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