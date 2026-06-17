USA und Iran bestätigen Rahmenabkommen: Beendigung aller Kampfhandlungen und Rückzug der Truppen

Die US-Regierung bestätigt den Wortlaut des geplanten Rahmenabkommens mit dem Iran. Das Abkommen sieht ein Ende aller militärischen Operationen, die Aufhebung der Seeblockade und den Abzug der US-Truppen vor. Trotz des Abkommens setzt Israel Angriffe im Libanon fort, was internationale Besorgnis auslöst.

Die US-Regierung bestätigt den Medienberichten über den Wortlaut des bevorstehenden Rahmenabkommen s mit dem Iran weitgehend. Das Abkommen zielt auf die sofortige und dauerhafte Beendigung aller militärischen Operationen, einschließlich im Libanon .

Beide Seiten verpflichten sich zur Achtung der Souveränität und territorialen Integrität des jeweils anderen Staates und zu Nicht-Einmischung in innere Angelegenheiten. Zudem sollen Verhandlungen für ein endgültiges Abkommen innerhalb von maximal 60 Tagen aufgenommen werden, wobei eine Verlängerung möglich ist. Die US-Seeblockade gegen den Iran soll innerhalb von 30 Tagen vollständig aufgehoben werden, und das US-Militär in der Region auf das Vorkriegsniveau reduziert werden. Handelsschiffe sollen 60 Tage lang die Straße von Hormus sicher und ohne Gebühren nutzen können.

Präsident Donald Trump beteuert trotz anhaltender israelischer Angriffe im Libanon ein sehr gutes Verhältnis zu Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, bezeichnet ihn jedoch als "sehr untergeordneten Partner". Trump sieht nur einen "kleinen Streit" über das israelische Vorgehen gegen die Hisbollah, das die US-Bemühungen zur Beendigung des Krieges gefährdet. Deutschland, vertreten durch Bundeskanzler Friedrich Merz, äußert sich besorgt über eine mögliche weitere Eskalation zwischen Israel und dem Libanon, betont aber, dass Israel nicht zum "Konflikttreiber" werden dürfe.

Merz zeigt sich optimistisch, dass die Straße von Hormus bald wieder vollständig geöffnet sein wird. Trotz des Rahmenabkommens gehen die Kämpfe im Libanon weiter. Bei einem israelischen Luftangriff nahe Nabatäa wurden mindestens vier Menschen getötet, nach Angaben lokaler Medien bis zu sechs. Der rechtsextreme israelische Polizeiminister Ittamar Ben-Gvir hatte zuvor angekündigt, Israel werde trotz des Abkommens weiter Häuser im Südlibanon zerstören.

Bei Explosionen im Südlibanon wurden zudem fünf israelische Soldaten verletzt, eine Drohne der Hisbollah soll neben einem Panzer eingeschlagen sein. Gleichzeitig lehnt Trump eine finanzielle Beteiligung der USA am geplanten milliardenschweren Fonds für den Iran-Wiederaufbau kategorisch ab. Das Abkommen zwischen den USA und dem Iran könnte die Weltwirtschaft entlasten, insbesondere durch die wiedereröffnete Straße von Hormus, während die humanitäre Lage im Iran voraussichtlich unverändert bleibt.

Die anhaltenden militärischen Aktionen Israels im Libanon stehen im Widerspruch zu den vereinbarten Zielen und erhöhen die Gefahr einer regionalen Eskalation. Die internationale Gemeinschaft, insbesondere europäische Partner, beobachten die Umsetzung des Abkommens mit großer Sorge und fordern Zurückhaltung aller Seiten





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