Die USA und der Iran haben sich auf ein Friedensabkommen geeinigt. Die offizielle Unterzeichnung der Vereinbarung ist für kommenden Freitag in der Schweiz geplant.

Die USA und der Iran haben sich nach Angaben der pakistanischen Regierung auf ein Friedensabkommen geeinigt. Das meldet Pakistan am späten Sonntagabend deutscher Zeit. Beide Seiten hätten nach intensiven Gesprächen die sofortige und dauerhafte Einstellung der militärischen Operationen an allen Fronten erklärt, teilte der pakistanische Ministerpräsident Shehbaz Sharif am Sonntag auf dem Kurznachrichtendienst X mit.

Dies schließe auch den Libanon ein. Die offizielle Unterzeichnung der Vereinbarung sei für kommenden Freitag (19. Juni) in der Schweiz geplant. Kurz zuvor hatte das Wall Street Journal unter Berufung auf US-Präsident Donald Trump berichtet, eine Einigung stehe unmittelbar bevor.

Diese sehe vor, dass der Iran keine Atomwaffen anstrebe und die Straße von Hormus umgehend öffne. Im Gegenzug könnten Sanktionen gegen die Islamische Republik aufgehoben werden, Bargeldzahlungen seien jedoch nicht vorgesehen, sagte Trump der Zeitung.

Zudem solle es strenge Kontrollen geben. Der Abtransport von nuklearem Material aus dem Iran habe für ihn derzeit keine Priorität und könne später erfolgen. Die Seeblockade gegen den Iran bezeichnete Trump als wirksam und mächtiger als die Angriffe. Die iranische Nachrichtenagentur Fars hatte am Sonntag unter Berufung auf Insider gemeldet, der Iran habe noch keine endgültige Entscheidung über das Rahmenabkommen getroffen.

Die politischen, rechtlichen und technischen Aspekte würden noch geprüft. Bereits am Samstag hatte es von iranischer Seite geheißen, eine Unterzeichnung werde nicht am Sonntag stattfinden, könne aber in den kommenden Tagen erfolgen





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

USA Iran Friedensabkommen Schweiz Sanktionen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Friedensabkommen zwischen USA und Iran kurz vor UnterzeichnungDer Iran und die USA stehen nach Aussagen beteiligter Vermittler kurz vor dem Abschluss eines Friedensabkommens. Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi äußerte sich optimistisch über eine baldige digitale Unterzeichnung. Das Abkommen soll einen Waffenstillstand, die Öffnung der Straße von Hormus und Sanktionserleichterungen umfassen. Hardliner im Iran müssen dem Entwurf noch zustimmen, während die Schweiz als möglicher Unterzeichnungsort im Gespräch ist.

Read more »

Iran und USA stehen kurz vor Friedensabkommen: Einzelheiten zur Straße von Hormus und BlockadeaufhebungIranischer Außenminister Abbas Araghtschi bestätigt Fortschritte in Verhandlungen mit den USA. Geplantes Abkommen sieht Kriegsende, Aufhebung der US-Blockade und Wiederöffnung der Straße von Hormus vor. Schweiz bietet sich als Unterzeichnungsort an, während VAE bereits Milliarden für Iran freigegeben haben. Zusätzliche diplomatische Spannungen im Zusammenhang mit der iranischen WM-Teilnahme.

Read more »

Pakistan weiter zuversichtlich bezüglich Abkommen zwischen USA und Iran - 'Unterzeichnung binnen 24 Stunden'Das zwischen den USA und dem Iran vermittelnde Pakistan geht weiterhin von einem bevorstehenden Friedensabkommen aus.

Read more »

Pakistan erwartet USA-Iran-Friedensabkommen binnen 24 StundenIslamabad - Der Premierminister von Pakistan, Shehbaz Sharif, rechnet mit einer Einigung auf ein Friedensabkommen zwischen den USA und Iran innerhalb der nächsten 24 Stunden. Zuvor hatte bereits US-Präsident

Read more »