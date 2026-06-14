USA und Iran einigen sich auf Friedensabkommen - Israelischer Angriff überschattet Verhandlungen

Die USA und der Iran haben unter Vermittlung Pakistans ein Friedensabkommen erzielt, das die Straße von Hormus öffnen und Verhandlungen über das Atomprogramm einleiten soll. Kurz vor der Unterzeichnung eskaliert jedoch ein israelischer Angriff im Libanon, worauf der Iran mit einer Reaktion droht und UN-Generalsekretär Guterres protestiert. Die geplante Waffenruhe und regionale Stabilität hängen am seidenen Faden.

Die USA und der Iran haben sich nach Vermittlung Pakistans auf ein Friedensabkommen geeinigt, wie Pakistans Ministerpräsident Shehbaz Sharif mitteilte. Die offizielle Unterzeichnung soll am Freitag in der Schweiz erfolgen.

US-Präsident Donald Trump erklärte, die Einigung sei jetzt vollständig. Im Rahmen des Abkommens sollen die Sperrung der Straße von Hormus und die Blockade iranischer Häfen durch die US-Marine aufgehoben werden.

Zudem ist eine Verlängerung der fragilen Waffenruhe um 60 Tage sowie ein Startpunkt für Verhandlungen über das iranische Atomprogramm vorgesehen. Kurz vor der geplanten Unterzeichnung kritisierte UN-Generalsekretär António Guterres einen israelischen Angriff auf Vororte von Beirut scharf, der trotz der erwarteten Einigung stattfand. Der iranische Nationale Sicherheitsrat drohte mit einer raschen Reaktion auf den israelischen Angriff auf die pro-iranische Hisbollah-Miliz im Libanon und erklärte, dass die roten Linien des Iran nicht überschritten werden dürften.

Gleichzeitig betonte Irans Präsident Massud Peseschkian, dass der Nationale Sicherheitsrat sich für die Fortsetzung der Verhandlungen mit den USA ausgesprochen habe. Iranische Hardliner kritisierten das Verhandlungsteam dennoch. US-Präsident Trump forderte nach dem Angriff ein sofortiges Ende der Gewalt in der Region und äußerte sich verärgert über den Zeitpunkt des israelischen Vorgehens. Das iranische Verhandlungsteam machte die Unterzeichnung des Rahmenabkommens von einer umfassenden Waffenruhe auch im Libanon abhängig.

Nach einer iranischen Angriffsdrohung wurden zudem alle Flüge im Westen Irans gestrichen. Die Entwicklungen zeigen die anhaltende Fragilität der Situation im Nahen Osten, bei der diplomatische Fortschritte durch regionale Eskalationen bedroht werden





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