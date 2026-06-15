USA und Iran einigen sich auf Friedensabkommen - Internationale Reaktionen und wirtschaftliche Auswirkungen

Die USA und der Iran haben nach wochenlangen Verhandlungen ein Friedensabkommen geschlossen, das die Schifffahrt in der Straße von Hormus wiederherstellen, Sanktionen aufheben und den Weg für ein finales Atomabkommen ebnen soll. Die internationale Gemeinschaft reagiert überwiegend positiv, während die Ölpreise deutlich fallen.

Die US-amerikanische und iranische Regierung haben sich nach wochenlangen intensiven Verhandlungen auf ein Friedensabkommen geeinigt, das die Beziehungen zwischen beiden Staaten normalisieren und die Stabilität in der Region fördern soll.

Die offizielle Unterzeichnungszeremonie ist für Freitag in der Schweiz geplant. Das Abkommen sieht die sofortige und dauerhafte Waffenruhe, die Aufhebung der Sperrung der Straße von Hormus für die Schifffahrt sowie die Beseitigung von Blockaden iranischer Häfen durch die US-Marine vor.

Zudem sind weitere Verhandlungen innerhalb von 60 Taten vorgesehen, um ein endgültiges Abkommen zu erreichen, das die vollständige Aufhebung aller Sanktionen gegen den Iran, Regelungen zum iranischen Atomprogramm, den wirtschaftlichen Wiederaufbau des Iran und einen Überwachungsmechanismus zur Umsetzung umfassen soll. Der Iran hat gewarnt, bei Verstößen der Gegenseite eigene Maßnahmen zu ergreifen. International wurde die Einigung von zahlreichen Staats- und Regierungschefs sowie den Vereinten Nationen positiv aufgenommen.

UN-Generalsekretär António Guterres bezeichnete den Schritt als entscheidend für eine friedliche Beilegung des Konflikts. Bundeskanzler Friedrich Merz betonte, das Abkommen könne den Weg zur Erholung der Weltwirtschaft und Stabilisierung der Region bahnen, forderte aber zugleich, dass der Iran niemals über eine Atomwaffe verfügen dürfe. Großbritannien, Frankreich, Italien und Deutschland begrüßten die Einigung ebenfalls und bekundeten ihre Entschlossenheit, die Wiederaufnahme der Schifffahrt in der Straße von Hormus zu unterstützen.

Auch Australiens Premierminister Anthony Albanese mahnte zu anhaltender Zurückhaltung und konstruktivem Dialog, um eine weitere Eskalation zu verhindern und eine dauerhafte Lösung zu sichern. Pakistan's Ministerpräsident Shehbaz Sharif äußerte auf der Plattform X seine Freude über das erzielte Abkommen. Die Einigung hatte unmittelbare Auswirkungen auf die globalen Ölmärkte. Die Preise für die Referenzsorte Brent und die US-amerikanische Sorte WTI fielen jeweils um knapp vier Prozent, da die Sorge vor einer furtheren Unterbrechung der Öllieferungen aus der Region nachließ.

Seit Beginn des Iran-Konflikts Ende Februar hatte Teheran die Schifffahrt in der Straße von Hormus mit Drohungen und Angriffen weitestgehend zum Erliegen gebracht, was zu einem Anstieg der Energiepreise weltweit geführt hatte. Zudem wird berichtet, dass US-Präsident Donald Trump im Falle des Scheiterns eines endgültigen Atomabkommens mit neuen militärischen Angriffen gedroht haben soll. Alternativ wolle man gegen eine Beteiligung von 20 Prozent an den Regionseinnahmen vorgehen, so Trump gegenueber der New York Times.

Er behauptete zudem, Israel trotz der Einwände von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu vor einer nuklearen Vernichtung bewahrt zu haben. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten, insbesondere die konkreten Details des endgültigen Abkommens und die Umsetzung des Überwachungsmechanismus





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