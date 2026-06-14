USA und Iran einigen sich auf Friedensabkommen, doch Spannungen bleiben hoch

Die USA und der Iran haben sich nach pakistanischen Angaben auf ein Friedensabkommen geeignet. Während die offizielle Unterzeichnung bevorsteht, kommt es zu israelischen Angriffen im Libanon, die den Prozess gefährden. Die USA, der Iran, Israel und die Hisbollah reagieren mit teils scharfen Tönen, während die EU über Sanktionen berät und die UN zu Zurückhaltung mahnt.

Die USA und der Iran haben sich nach Angaben der pakistanischen Regierung auf ein Friedensabkommen geeinigt. Beide Seiten erklären nach intensiven Gesprächen die sofortige und dauerhafte Einstellung der militärischen Operationen an allen Fronten, wie der pakistanische Ministerpräsident Shehbaz Sharif auf dem Kurznachrichtendienst X mitteilte.

Diese Erklärung schließt auch den Libanon ein. Die offizielle Unterzeichnung der Vereinbarung ist für kommenden Freitag, den 19. Juni, in der Schweiz geplant. UN-Generalsekretär António Guterres hat den israelischen Angriff auf Vororte von Beirut kurz vor der möglicherweise bevorstehenden Unterzeichnung des Abkommens scharf kritisiert.

Er betont, die Angriffe hätten trotz der erwarteten Waffenruhe stattgefunden und seien zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem eine Einigung zwischen den USA und dem Iran erwartet wird, die den Weg für eine friedliche Lösung des Konflikts ebnen soll. Guterres fordert alle Seiten auf, in diesem entscheidenden Moment größtmögliche Zurückhaltung auszuüben. Der iranische Präsident Massud Peseschkian verteidigt das iranische Verhandlungsteam gegen die Kritik einiger Hardliner-Gruppen. Die Bezeichnung der Verhandlungsführer als Vaterlandsverräter sei unfair und gegen die nationalen Interessen des Landes.

In Teheran und anderen Städten hatte es am Samstagabend Proteste gegeben, bei denen Parolen wie "Ihr solltet euch schämen" und "Tod den Kompromissmachern" gerufen wurden, die sich gegen die Chefunterhändler Mohammed Bagher Ghalibaf und Außenminister Abbas Araghtschi richteten. Nach einer iranischen Angriffsdrohung gegen Israel wurden laut iranischem Staatsfernsehen alle Flüge im Westen des Landes gestrichen. Der iranische Nationale Sicherheitsrat hatte zuvor erklärt, eine Reaktion auf den israelischen Angriff auf die pro-iranische Hisbollah-Miliz in Beirut stehe unmittelbar bevor.

Die Hisbollah-Miliz setzt ihre Angriffe auf den Norden Israels auch nach israelischem Beschuss in Beirut fort, wobei ein aus dem Libanon abgefeuertes Geschoss in der Nähe der Grenzstadt Kiriat Schmona einschlug. Die israelische Armee meldet weitere Einschläge "verdächtiger Flugkörper" nahe der libanesischen Grenze und mehrere Geschosse im Südlibanon nahe israelischen Soldaten. Bislang gibt es keine Berichte über Verletzte.

US-Präsident Donald Trump verurteilt die israelischen Luftangriffe im Libanon scharf und äußert sich empört über den Zeitpunkt, der die Unterzeichnung des Abkommens verzögert habe. Er kritisierrt Ministerpräsident Benjamin Netanjahu scharf wegen mangelnden Urteilsvermögens. Trump kündigt an, dass die Unterzeichnung eines Rahmenabkommens zur Beendigung des Krieges in wenigen Stunden erfolgen solle, nachdem der Angriff die Unterzeichnung um einige Stunden verzögert habe.

Die EU-Außenminister treffen sich in Luxemburg zu Beratungen, bei denen erneut Sanktionen gegen die beiden rechtsextremistischen israelischen Minister Bezalel Smotrich und Itamar Ben Gvir diskutiert werden könnten. Der iranische oberste Nationale Sicherheitsrat hat nach den Worten von Präsident Peseschkian entschieden, den Weg des Dialogs mit den USA weiter zu verfolgen, trotz der vorübergehenden Zweifel des Verhandlungsführers Ghalibaf nach den israelischen Angriffen im Libanon





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