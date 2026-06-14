USA und Iran einigen sich auf Friedensabkommen, doch israelischer Angriff im Libanon gefährdet Fortschritt

Während die USA und der Iran nach wochenlangen Verhandlungen ein Abkommen zur Beendigung des Iran-Konflikts verkünden, bringt ein israelischer Luftangriff auf Beirut die diplomatischen Bemühungen in Gefahr. Der Iran droht mit Reaktion, die UN verurteilt die Gewalt.

Die Vereinigten Staaten und der Iran haben sich nach Vermittlung Pakistan s auf ein Friedensabkommen geeinigt. Die offizielle Unterzeichnungszeremonie soll am Freitag in der Schweiz stattfinden.

US-Präsident Donald Trump betonte, dass die Einigung mit dem Iran nun vollständig sei. Darin vorgesehen sind die Aufhebung der Sperrung der Straße von Hormus durch iranische Kräfte sowie die Beendigung der Blockade iranischer Häfen durch die US-Marine. Gleichzeitig verschärft sich jedoch die Situation im Libanon. Nach einem israelischen Angriff auf Vororte von Beirut, der gegen die pro-iranische Hisbollah-Miliz gerichtet war, drohte der iranische Nationale Sicherheitsrat mit einer raschen Reaktion.

Der Iran betrachtet den Libanon als Lebensbereich und sieht durch den Angriff eine Überschreitung roter Linien. Flüge im Westen des Iran wurden daraufhin gestrichen, was nach iranischen Angaben auf eine Angriffsdrohung gegen Israel zurückzuführen ist. UN-Generalsekretär António Guterres kritisierte den israelischen Angriff scharf, da er trotz der erwarteten Einigung zwischen den USA und dem Iran erfolgte und eine friedliche Lösung gefährdet. Der iranische Präsident Massud Peseschkian bestätigte, dass der Nationale Sicherheitsrat beschlossen hat, den Dialog mit den USA fortzusetzen. Das geplante Rahmenabkomm..





Tagesspiegel / 🏆 42. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

USA Iran Israel Libanon Hisbollah Friedensabkommen Hormus Trump Peseschkian UN Guterres Vermittlung Pakistan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Friedensabkommen zwischen USA und Iran kurz vor UnterzeichnungDer Iran und die USA stehen nach Aussagen beteiligter Vermittler kurz vor dem Abschluss eines Friedensabkommens. Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi äußerte sich optimistisch über eine baldige digitale Unterzeichnung. Das Abkommen soll einen Waffenstillstand, die Öffnung der Straße von Hormus und Sanktionserleichterungen umfassen. Hardliner im Iran müssen dem Entwurf noch zustimmen, während die Schweiz als möglicher Unterzeichnungsort im Gespräch ist.

Read more »

Iran und USA stehen kurz vor Friedensabkommen: Einzelheiten zur Straße von Hormus und BlockadeaufhebungIranischer Außenminister Abbas Araghtschi bestätigt Fortschritte in Verhandlungen mit den USA. Geplantes Abkommen sieht Kriegsende, Aufhebung der US-Blockade und Wiederöffnung der Straße von Hormus vor. Schweiz bietet sich als Unterzeichnungsort an, während VAE bereits Milliarden für Iran freigegeben haben. Zusätzliche diplomatische Spannungen im Zusammenhang mit der iranischen WM-Teilnahme.

Read more »

Iran-Krieg: Pakistan meldet Friedensabkommen zwischen USA und IranIsrael greift Hisbollah-Ziele in Libanons Hauptstadt Beirut an +++ Katar bemüht sich in Teheran um Abkommen +++ Iran-Vereinbarung soll laut Trump morgen unterzeichnet werden +++ Der Newsblog.

Read more »

USA und Iran einigen sich auf Friedensabkommen - Israelischer Angriff überschattet VerhandlungenDie USA und der Iran haben unter Vermittlung Pakistans ein Friedensabkommen erzielt, das die Straße von Hormus öffnen und Verhandlungen über das Atomprogramm einleiten soll. Kurz vor der Unterzeichnung eskaliert jedoch ein israelischer Angriff im Libanon, worauf der Iran mit einer Reaktion droht und UN-Generalsekretär Guterres protestiert. Die geplante Waffenruhe und regionale Stabilität hängen am seidenen Faden.

Read more »