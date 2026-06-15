USA und Iran einigen sich auf Rahmenabkommen: Drohnenangriff im Libanon und mögliche Bundeswehr-Rolle in der Straße von Hormus

Die USA und der Iran haben sich nach wochenlangen Verhandlungen auf ein Rahmenabkommen zur Beendigung des Krieges verständigt. Das Abkommen sieht unter anderem einen Wiederaufbaufonds von 300 Milliarden Dollar vor, der jedoch an strikte Bedingungen geknüpft ist. US-Vizepräsident JD Vance betont, dass kein amerikanisches Geld direkt an den Iran fließen werde, sondern es primär um Sanktionserleichterungen gehe. Gleichzeitig bleiben regionale Spannungen bestehen: Israel reagiert verstimmt auf die Einigung und ein tödlicher Drohnenangriff im Libanon wirft Fragen auf. Zudem rückt die strategisch wichtige Straße von Hormus in den Fokus, wo Seeminen vermutet werden und möglicherweise die Bundeswehr eine Rolle spielen könnte.

Wie viele andere Beobachter sieht auch Matthias Wasinger, Oberst beim österreichischen Bundesheer, in dem verkündeten Iran -Deal ein Problemaufschub statt einer echten Lösung. Laut dem Militärexperten ist vor allem die Normalisierung der Handelsschifffahrt Motivator für das Abkommen.

Die USA haben dem Iran im Rahmen des geplanten Abkommens US-Regierungskreisen zufolge Zugang zu einem Wiederaufbaufonds im Umfang von 300 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Voraussetzung sei jedoch, dass der Iran seine Verpflichtungen aus dem Abkommen erfülle, sagte ein hochrangiger Regierungsbeamter. Zugleich betonte er, dass es nicht darum gehe, den Iran für seine Teilnahme an den Verhandlungen zu belohnen.

Teheran müsse zunächst beweisen, dass es dauerhaft auf den Erwerb von Atomwaffen verzichte und keine Aktivitäten verfolge, die eine Wiedereinführung von Sanktionen auslösen könnten. Zudem dürften freigegebene Mittel nicht zur Unterstützung von Terrorismus oder zur Destabilisierung der Region verwendet werden. US-Vizepräsident JD Vance sagte dem US-Sender CBS, dass der Fonds von den Golfstaaten mitfinanziert werden solle.

Nach wochenlangen Verhandlungen hatten sich die USA und der Iran am Sonntag auf das Rahmenabkommen für ein Ende des Krieges verständigt, über dessen Inhalt noch nicht viel bekannt ist. Viele Stimmen bewerteten den Deal als Zwischenschritt in einem diplomatischen Prozess mit noch vielen Hürden. Trotz der Einigung zwischen den USA und dem Iran ist es Berichten zufolge zu einem tödlichen Drohnenangriff Israels im Süden des Libanons gekommen.

Der libanesischen Nachrichtenagentur NNA zufolge wurde ein Auto in der Nähe der Ortschaft Kfar Tebnit angegriffen. Der Fahrer kam demnach bei dem Vorfall ums Leben. Das israelische Nachrichtenportal "ynet" berichtete unter Berufung auf Sicherheitsquellen, ein Fahrzeug sei von einer Drohne attackiert worden, um "eine Bedrohung zu eliminieren". Israels Armee teilte auf Anfrage lediglich mit, man prüfe die Angaben.

Nach Darstellung der mit dem Iran verbündeten Schiitenmiliz Hisbollah soll die Einigung zwischen Teheran und Washington auch für den Libanon gelten. Doch israelische Minister widersprachen dieser Darstellung. Bundeskanzler Friedrich Merz hatte am Nachmittag gefordert, die Vereinbarung müsse auch für den Libanon gelten. Während des Iran-Kriegs ist die Straße von Hormus ein großer Streitpunkt.

Nun steht die Meerenge womöglich vor der Wiederöffnung - doch eine große Gefahr bleibt. In der wichtigen Handelsroute werden Seeminen vermutet. Welche Rolle die Bundeswehr dabei spielen könnte, erklärt ntv-Reporterin Lena Materna. US-Vizepräsident JD Vance schließt einen möglichen Einsatz amerikanischer Streitkräfte bei der Durchsetzung eines Atomabkommens mit dem Iran nicht aus.

Zwar glaube er nicht, dass US-Streitkräfte dafür nötig seien, sagt er dem US-Sender CBS. Zugleich macht Vance deutlich, die USA würden vor Ort sein, um sicherzustellen, dass iranische Bestände hochangereicherten Urans vernichtet würden. Die USA hätten bereits mit dem Iran darüber gesprochen, wie der Vorrat an angereichertem Uran zerstört werden könne, so Vance. Washington wolle dabei mit der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) und Teheran zusammenarbeiten, sagt Vance.

Offen sei noch, welche Rolle die Vereinigten Staaten letztendlich übernehmen werde. Die technischen Details sollen bei Gesprächen am Freitag geklärt werden.

"Ob wir eine Beobachterrolle übernehmen oder eine aktivere Rolle spielen, das sind die Fragen, die wir in den technischen Gesprächen klären werden", sagt Vance. Vor dem Hintergrund eines potenziellen Deals zwischen den USA und dem Iran tritt US-Vizepräsident JD Vance Befürchtungen vor etwaigen Zugeständnissen an Teheran entgegen.

"Wir geben ihnen kein amerikanisches Geld, kein einziger Dollar aus amerikanischen Mitteln wird an den Iran fließen", sagt er in der US-Sendung "Good Morning America". Stattdessen ginge es "im Wesentlichen um Sanktionserleichterungen", so Vance weiter. Sollte Teheran etwa auf seine Bestände an hoch angereichertem Uran verzichten oder eine Verifikation zulassen, damit die USA sicher sein könnten, dass der Iran keine Atomwaffe baue, würden Sanktionen aufgehoben.

"Es geht hier also wirklich darum, einen Weg einzuschlagen, auf dem die Iraner in der Weltwirtschaft aufgenommen werden, wenn sie das Richtige tun", betont Vance. Sowohl der Iran als auch die USA wollen am Freitag ein Abkommen unterschreiben, das den Krieg beendet. Märkte weltweit jubeln, Israel hingegen reagiert verstimmt auf die Ankündigung. Die Gründe kennt ntv-Korrespondentin Raschel Blufarb.

Nach der Vereinbarung zwischen den USA und dem Iran zu einem Rahmenabkommen im Krieg gibt es in der Straße von Hormus nach Angaben von US-Präsident Donald Trump bereits Bewegung. Auf der Plattform Truth Social schreibt der Republikaner: "Schiffe, viele mit Öl beladen, beginnen, sich aus der Straße von Hormus herauszubewegen. " Sie würden eine südliche Route nehmen, die "völlig sicher" sei





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