USA und Iran einigen sich auf Rahmenabkommen - Atominspekteure kehren zurück

Die USA und Iran haben ein Rahmenabkommen zur Beendigung des Krieges geschlossen. In 60 Tagen sollen Details zu Irans Atomprogramm ausgehandelt werden. Internationale Atominspekteure kehren zurück, und erste iranische Schiffe durchbrechen die US-Blockade.

Die USA und Iran haben sich nach wochenlangen Verhandlungen auf ein Rahmenabkommen zur Beendigung des Krieges geeinigt. US-Präsident Donald Trump unterzeichnete die Absichtserklärung digital am vergangenen Sonntag, wie er selbst bestätigte.

Am Freitag sollen hochrangige Delegationen beider Länder in Genf persönlich zusammenkommen, um die nächsten Schritte zu besprechen. Nach iranischen Angaben ist eine weitere Verhandlungsrunde direkt nach der Unterzeichnung des Rahmenabkommens in der Schweiz vorgesehen, die innerhalb von 60 Tagen abgeschlossen werden soll. Außenminister Abbas Araghtschi erklärte in Teheran, dass die Frist knapp sei, aber notwendig, um ein umfassendes Abkommen zum iranischen Atomprogramm zu erreichen. Zum Vergleich: Der Wiener Atomdeal von 2015 benötigte fast zwei Jahre für die finale Ausarbeitung.

Die Vereinbarung umfasst laut Araghtschi zunächst die Beendigung des Krieges, die Öffnung der Straße von Hormus, die Freigabe eingefrorener iranischer Vermögenswerte sowie den Wiederaufbau. Ein Ende der israelischen Besetzung libanesischer Gebiete sei ebenfalls Teil des Deals. Jegliche neuen israelischen Angriffe auf Libanon oder eine weitere Besetzung werde Iran als Vertragsbruch betrachten. Die USA hingegen betonten, dass ein Abzug Israels aus Libanon keine Bedingung sei und Israel das Recht zur Selbstverteidigung gegen die Hisbollah behalte.

US-Vizepräsident J.D. Vance kündigte an, dass internationale Atominspekteure im Rahmen des Abkommens nach Iran zurückkehren würden. In einem Interview mit NBC sagte Vance, die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) und die USA würden Iran bei der Vernichtung seiner Bestände an hochangereichertem Uran unterstützen. Diese Verpflichtung sei in der Absichtserklärung klar festgehalten.

Bei CNN bezeichnete Vance das Dokument jedoch als sehr allgemein, nur etwa eineinhalb Seiten lang. Die technischen Details müssten erst in den folgenden Verhandlungen geklärt werden. Die USA haben Iran zudem Zugang zu einem Wiederaufbaufonds von 300 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt, der von den Golfstaaten mitfinanziert werden soll. Ein hochrangiger US-Regierungsbeamter stellte klar, dass die Mittel erst freigegeben würden, wenn Iran dauerhaft auf Atomwaffen verzichtet und keine Aktivitäten zur Destabilisierung der Region oder Unterstützung von Terrorismus verfolgt.

Es gehe nicht um eine Belohnung für die Verhandlungsteilnahme. Teheran müsse seine Verpflichtungen aus dem Abkommen erfüllen. Bereits am Montagabend durchbrachen erste iranische Schiffe die US-Seeblockade im Golf von Oman. Iranische Medien berichteten von mindestens drei Öltankern und zwei Frachtschiffen, die die Zone ohne Zwischenfälle passierten.

Ein Tanker mit zwei Millionen Barrel Rohöl habe die Blockadelinie durchbrochen, weitere Tanker befänden sich nahe der Linie. Somit scheint US-Präsident Trump sein Versprechen zur Lockerung der Blockade einzuhalten. Im Gegenzug will Iran am Freitag die Straße von Hormus vollständig öffnen. Das Abkommen stößt international auf geteilte Reaktionen.

Viele Stimmen bewerten es als ersten Schritt in einem langen diplomatischen Prozess mit zahlreichen Hürden. Insbesondere die 60-Tage-Frist für die Ausarbeitung eines detaillierten Atomabkommens gilt als ambitioniert. Ob der Deal letztlich Bestand haben wird, hängt maßgeblich von der Umsetzung der Vereinbarungen und dem Vertrauen beider Seiten ab. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob die diplomatische Annäherung von Dauer ist oder ob alte Konflikte wieder aufbrechen





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