Der Iran und die USA haben sich auf ein Rahmenabkommen geeinigt, das den Waffenstillstand im Iran und die Öffnung der Straße von Hormus beinhaltet. Der Deal sieht einen Stopp aller Kämpfe vor, auch im Libanon.

Der Iran und die USA haben sich auf ein Rahmenabkommen geeinigt, das den Waffenstillstand im Iran und die Öffnung der Straße von Hormus beinhaltet. Der US-Präsident Donald Trump verkauft den Deal als Erfolg für den gesamten Westen, aber Kritiker wie der ehemalige US-Präsident Barack Obama zweifeln an der Wirksamkeit des Deals.

Obama sagt, dass der Iran während seiner Regierungszeit zugesagt habe, keine Atomwaffen zu entwickeln, aber der Iran habe sein Nuklearprogramm ausgeweitet, als Trump 2018 aus dem Deal ausstieg. Der Iran hat sich auf die Fortsetzung von Inspektionen von Atomanlagen geeinigt, aber die Waffenruhe im Iran bleibt fraglich. Der Schiffsverkehr in der Straße von Hormus nimmt leicht zu, aber die Reedereien müssen eine Reihe von bürokratischen Auflagen erfüllen.

Die USA und der Iran haben sich auf ein Rahmenabkommen unterzeichnet, das einen Stopp aller Kämpfe vorsieht, auch im Libanon. Der israelische Militärsprecher Avichay Adraee behauptet, dass die Hisbollah den Waffenstillstand gebrochen habe, um die Zerstörung ihrer Kapazitäten abzuschließen, aber es ist unklar, ob dies auf die von Reuters gemeldete Waffenruhe bezieht. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kündigt eine scharfe Reaktion an, nachdem vier Soldaten im Süden des Libanon bei Hisbollah-Angriffen getötet wurden.

Der Iran hat der libanesischen Hisbollah-Miliz zufolge die Fortsetzung von Gesprächen mit den USA an die Umsetzung einer umfassenden Waffenruhe geknüpft. Die Führung in Teheran habe der Miliz mitgeteilt, dass die Gespräche nur fortgesetzt werden, wenn die Hisbollah sich an die Waffenruhe hält. Der Hisbollah-Abgeordnete Hassan Fadlallah fordert die libanesische Regierung auf, direkte Verhandlungen mit Israel abzulehnen, solange die israelischen Angriffe auf Ziele im Libanon andauerten.

Washington trage die Verantwortung dafür, dass Israel seine Angriffe einstelle und die Bedingungen des Rahmenabkommens mit dem Iran umsetze. Der iranische Chefunterhändler für das Friedensabkommen mit den USA, Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf, verweist auf die 'roten Linien' Teherans bei den Gesprächen mit Washington.

'Wie wir im bisherigen Verlauf der Verhandlungen gezeigt haben, sind wir standhaft darin, die vorgegebenen Bedingungen und roten Linien einzuhalten, und darin, die Interessen der iranischen Nation zu verteidigen', erklärt Ghalibaf laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna. Wenn 'der Feind' sich exzessiv in seinen Forderungen zeige, 'haben wir bewiesen, dass unsere Finger am Abzug sind und dass wir nicht zögern, dem Feind eine vernichtende Antwort zu geben'





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