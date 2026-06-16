USA und Iran einigen sich auf Rahmenabkommen für Beendigung des Iran-Krieges

Die USA und der Iran haben sich auf ein Rahmenabkommen für die Beendigung des Iran-Krieges geeinigt. Offiziell unterzeichnet werden soll es am Freitag in der Schweiz. Die Einigung ist ein wichtiger Schritt in Richtung eines Friedensabkommens.

Die USA und der Iran haben sich auf ein Rahmenabkommen für die Beendigung des Iran -Krieges geeinigt. Offiziell unterzeichnet werden soll es am Freitag in der Schweiz.

Die Einigung ist ein wichtiger Schritt in Richtung eines Friedensabkommens. Die Vereinbarung sieht vor, dass beide Länder in den nächsten 60 Tagen ein abschließendes Friedensabkommen ausarbeiten wollen. Dabei soll es auch um die heikle Frage des iranischen Atomprogramms gehen. Die Straße von Hormus, die von den USA zuvor blockiert worden war, soll nun wieder geöffnet werden.

Der Iran hatte bereits angekündigt, dass er die Straße für maritime Dienstleistungen gebührenfrei halten wird. Die Vereinbarung ist ein wichtiger Schritt in Richtung eines Friedensabkommens zwischen den USA und dem Iran. Die Einigung ist ein wichtiger Schritt in Richtung eines Friedensabkommens. Die Vereinbarung sieht vor, dass beide Länder in den nächsten 60 Tagen ein abschließendes Friedensabkommen ausarbeiten wollen.

Dabei soll es auch um die heikle Frage des iranischen Atomprogramms gehen. Die Straße von Hormus, die von den USA zuvor blockiert worden war, soll nun wieder geöffnet werden. Der Iran hatte bereits angekündigt, dass er die Straße für maritime Dienstleistungen gebührenfrei halten wird. Die Vereinbarung ist ein wichtiger Schritt in Richtung eines Friedensabkommens zwischen den USA und dem Iran.

Die Einigung ist ein wichtiger Schritt in Richtung eines Friedensabkommens. Die Vereinbarung sieht vor, dass beide Länder in den nächsten 60 Tagen ein abschließendes Friedensabkommen ausarbeiten wollen. Dabei soll es auch um die heikle Frage des iranischen Atomprogramms gehen. Die Straße von Hormus, die von den USA zuvor blockiert worden war, soll nun wieder geöffnet werden.

Der Iran hatte bereits angekündigt, dass er die Straße für maritime Dienstleistungen gebührenfrei halten wird





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