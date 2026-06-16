USA und Iran einigen sich auf Rahmenabkommen: Reaktionen aus Libanon, Israel und Hamas

Nach der Einigung zwischen den USA und dem Iran auf ein Rahmenabkommen zur Beendigung des Krieges in der Golfregion äußern sich verschiedene Akteure. Der libanesische Präsident Aoun hofft auf Entspannung, während Unifil eine vorübergehende Verringerung der Gewalt im Libanon meldet. Bundesaußenminister Wadephul stellt Bedingungen für eine deutsche Beteiligung an einer Marine Mission in der Straße von Hormus. Die Hamas begrüßt das Abkommen, Israel kündigt an, in den besetzten Gebieten zu bleiben, und der Iran lässt nach Angaben der USA wieder IAEA-Inspektionen zu.

Der libanesische Präsident Joseph Aoon begrüßt die Einigung zwischen den USA und dem Iran auf ein Rahmenabkommen zur Beendigung des Krieges in der Golfregion. In einem Telefonat mit dem iranischen Außenminister Abbas Araghchi äußerte Aoun die Hoffnung, dass das Abkommen ein positiver Schritt zur Entspannung und zur Erschließung diplomatischer Lösungen sei.

Araghchi betonte laut der Mitteilung des libanesischen Präsidentenbüros die Bedeutung der Achtung der Souveränität des Libanon. Der genaue Inhalt des US-iranischen Rahmenabkommens ist nicht öffentlich, doch aus libanesischen Officen verlautet, dass das Land weder über die Bedingungen des Abkommens noch über den Zeitpunkt einer Waffenruhe zwischen der Hisbollah und Israel informiert worden sei. Iran und Pakistan als Vermittler sehen das Abkommen jedoch als umfassend an, das das Ende der Kampfhandlungen an allen Fronten, einschließlich des Libanon, vorsieht.

Nach der Verkündung der Einigung hat die Gewalt im Libanon nach Angaben der UN-Mission Unifil vorerst nachgelassen. Zwischen Mitternacht und 16.00 Uhr Ortszeit sei ein Rückgang der Schusswechsel und der Geschosse beobachtet worden, so UN-Sprecher Stéphane Dujarric. In dem Zeitraum wurden 133 Geschosse und zwei Luftangriffe registriert, die den israelischen Streitkräften zugeschrieben wurden. Geschosse der Hisbollah oder anderer nichtstaatlicher Gruppen seien nicht gemeldet worden.

US-Präsident Donald Trump plant, das Abkommen mit dem Iran möglicherweise noch vor Freitag zu veröffentlichen, wie sein Vizepräsident JD Vance dem Sender Fox News mitteilte. Die Vereinbarung sei bereits elektronisch unterzeichnet worden, die persönliche Unterzeichnung sei für Freitag angesetzt. Bundesaußenminister Johann Wadephul forderte klare Voraussetzungen für eine deutsche Beteiligung an einer möglichen Militärmission zur Sicherung der Schifffahrt in der Straße von Hormus.

Im ZDF sagte Wadephul, man müsse erst wissen, ob es wirklich keine Kampfhandlungen gebe; derzeit fehlten ihm noch die Voraussetzungen für ein Bundeswehr-Mandat. Deutschland habe prinzipiell seine Bereitschaft zur Beteiligung an einer Minenräumung erklärt, doch seien noch zu viele Fragen offen. Als Teil des Rahmenabkommens wird der Iran laut US-Vizepräsident Vance wieder Atominspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) ins Land lassen und hochangereichertes Uran mit US-Hilfe vernichten. Die radikalislamische Hamas begrüßte die Einigung und gratulierte dem Iran zu seiner Standhaftigkeit.

Die Palästinenserorganisation hoffe, das Abkommen werde positive Auswirkungen auf ein sofortiges Ende der israelischen Aggression im Gazastreifen, im Libanon und an anderen Fronten haben. Die israelische Regierung hat indes klargestellt, dass die israelischen Streitkräfte so lange wie nötig im Gazastreifen, im Libanon und in Syrien bleiben werden. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu behauptete, die Kriege gegen den Iran hätten eine unmittelbar drohende atomare Bewaffnung Teherans verhindert.

Ohne die massiven Angriffe gemeinsam mit den USA hätte der Iran bereits Atombomben, so Netanjahu; die Bedrohung sei um Jahre aufgeschoben worden. Nach der Einigung haben erste iranische Schiffe die von den USA verhängte Seeblockade im Golf von Oman passiert. Mindestens drei Öltanker und zwei Frachtschiffe hätten die Zone am Montagabend ohne Zwischenfälle durchquert, berichtete der iranische Sender Press TV.

US-Präsident Trump hatte angeordnet, die US-Seeblockade iranischer Häfen umgehend aufzuheben; im Gegenzug solle am Freitag die Straße von Hormus wieder geöffnet werden





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