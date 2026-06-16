USA und Iran einigen sich auf Rahmenabkommen: Straße von Hormus soll frei werden

Nach wochenlangen Verhandlungen haben die USA und der Iran ein Rahmenabkommen zur Beendigung des Krieges in der Golfregion erzielt. Präsident Trump kündigt eine gebührenfreie Durchfahrt durch die Straße von Hormus an, während Iran Gebühren fordert. Erste Schiffe passieren die Blockadezone. Deutschland stellt Bedingungen für eine Beteiligung an einer Militärmission. Die Hamas und der Libanon reagieren positiv, doch technische Details bleiben ungeklärt.

Nach der Einigung zwischen den USA und dem Iran auf ein Rahmenabkommen zur Beendigung des Krieges hat US-Präsident Donald Trump eine offene und mautfreie Straße von Hormus in Aussicht gestellt.

Dies erklärte er am Montag kurz vor Beginn des G7-Gipfels im französischen Evian. Das iranische Außenministerium widersprach jedoch und betonte, dass Gebühren für maritime Dienstleistungen erhoben werden sollten. Trump zufolge begannen am Montag Schiffe, viele voll beladen mit Öl, aus der Straße von Hormus zu fahren. US-Vizepräsident Vance sagte im Interview mit dem US-Sender CNBC, die Straße von Hormus werde langfristig gebührenfrei wieder geöffnet werden.

Iranische Medien berichteten derweil, drei Öltanker und zwei beladene Frachtschiffe hätten das Gebiet passiert, in dem die USA zuvor eine Seeblockade aufrechterhalten hatten. Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) hat klare Voraussetzungen für eine deutsche Beteiligung an einer Militärmission zur Absicherung des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus gefordert. Wadephul betonte zugleich: Natürlich muss die Meerenge frei werden. Deutschland habe prinzipiell seine Bereitschaft erklärt, jedoch seien noch zu viele Fragen offen.

So weit seien wir noch nicht, sagte der Bundesaußenminister mit Blick auf ein Bundeswehr-Mandat. Die Hamas gratulierte ihrem iranischen Verbündeten in einer Erklärung am Montag zu dessen Standhaftigkeit angesichts von Druck und Herausforderungen. Die Palästinenserorganisation äußerte zudem die Hoffnung, dass das Abkommen positive Auswirkungen auf das sofortige Ende der Aggression Israels im Gazastreifen, im Libanon und an allen anderen Fronten haben werde.

Nach der Einigung zwischen den USA und dem Iran haben die ersten iranischen Schiffe nach Angaben staatlicher Medien das von der US-Seeblockade betroffene Gebiet im Golf von Oman durchquert. Mindestens drei Öltanker und zwei Frachtschiffe hätten die Zone am Montagabend ohne Zwischenfälle passiert, berichtete unter anderem der iranische Sender Press TV unter Berufung auf gut informierte Kreise. Internationale Atominspekteure werden nach Angaben von US-Vizepräsident Vance im Rahmen des Abkommens zur Beendigung des Krieges in den Iran zurückkehren.

Dies werde absolut der Fall sein, sagte Vance dem Sender NBC News. Er fügte hinzu, dass die USA dem Land dabei helfen würden, seine Bestände an hochangereichertem Uran zu vernichten. Dies sei in einer bereits vereinbarten Absichtserklärung zwischen Washington und Teheran klar festgeschrieben. Der libanesische Präsident Joseph Aoun hat in einem Telefonat mit dem iranischen Außenminister Abbas Araghtschi die Einigung zwischen den USA und dem Iran auf ein Rahmenabkommen zur Beendigung des Krieges in der Golfregion begrüßt.

Aoun habe die Hoffnung geäußert, dass das Abkommen zur Stabilität in der Region beiträgt, erklärte das Büro des libanesischen Präsidenten am Montag. Araghtschi seinerseits habe die Bedeutung der Achtung der Souveränität des Libanon hervorgehoben. Noch sei unklar, weder über die Bedingungen des Abkommens noch über den Zeitpunkt des Inkrafttretens einer Waffenruhe. Bei einer Reihe von Themen müssen wir diese Dinge erst in der Phase der technischen Verhandlungen klären, sagte Vance dem Sender CNN.

Die Vereinbarung sei bereits elektronisch unterzeichnet worden, die persönliche Vertragsunterzeichnung werde für Freitag erwartet. Ungeklärt blieb auch die Frage, ob die USA und der Iran eine Regelung für die geforderte Entwaffnung der Hamas aushandeln konnten. Diese Frage ist bis heute ungeklärt und der Konflikt schwelt unterschwellig weiter. Unterdessen wurde ein Hisbollah-Drohnenangriff abgefangen, wobei es keine Berichte über Verletzte gab.

Die Hisbollah habe zudem strategische Ölreserven der USA angegriffen, die auf den niedrigsten Stand in mehr als 40 Jahren gefallen sind. Stand Juni bevorrateten die Vereinigten Staaten noch 340,3 Millionen Barrel Öl, wie das Energieministerium in Washington mitteilte - so wenig wie seit Juli 1983 nicht mehr. Ein Barrel entspricht rund 159 Litern. Die USA, Deutschland und die anderen Mitgliedsländer der Internationalen Energie-Agentur hatten im März die bislang größte Freigabe ihrer Notfallreserven beschlossen.

US-Präsident Donald Trump spielte das Ausmaß jedoch herunter. Der US-Ölvorrat werde im Iran-Krieg innenpolitisch seit Monaten unter Druck gesetzt, da Trump vor den wichtigen Kongress-Zwischenwahlen im November mit sinkenden Zustimmungswerten kämpft. Die strategische Reserve ist für 714 Millionen Barrel ausgelegt





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