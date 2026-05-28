USA und Iran einigen sich auf Waffenruhe-Verlängerung - Trump muss noch zustimmen

Die USA und der Iran haben sich laut einem Bericht auf eine Verlängerung der Waffenruhe um 60 Tage geeinigt, doch US-Präsident Trump muss noch zustimmen. Unterdessen kam es zu neuen israelischen Angriffen im Libanon und iranischen Drohnenangriffen.

Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran haben am Donnerstag neue diplomatische und militärische Entwicklungen erlebt. Laut einem Bericht der Nachrichtenwebsite Axios haben sich beide Seiten auf eine Grundsatzerklärung zur Verlängerung der bestehenden Waffenruhe um 60 Tage geeinigt.

Allerdings steht die endgültige Zustimmung von US-Präsident Donald Trump noch aus. Die Einigung erfolgt vor dem Hintergrund intensiver Vermittlungsbemühungen Pakistans. Der pakistanische Außenminister Ishaq Dar reist am Freitag nach Washington, um mit US-Außenminister Marco Rubio über bilaterale Beziehungen sowie regionale und globale Entwicklungen zu beraten. Pakistan versucht seit Wochen, ein dauerhaftes Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran auszuhandeln.

Trotz der offiziellen Waffenruhe kam es zu neuen militärischen Aktionen. Die israelische Armee griff eigenen Angaben zufolge Ziele in der libanesischen Hauptstadt Beirut an, obwohl dort seit Mitte April eine Feuerpause gilt. Der Angriff sei gezielt gewesen, weitere Details wurden zunächst nicht genannt. Zuvor hatten die gegenseitigen Angriffe zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz im Südlibanon wieder zugenommen.

In Beirut hatte es seit Beginn der Waffenruhe nur einen weiteren Vorfall gegeben, bei dem israelischen Angaben zufolge ein Kommandeur der Radwan-Einheit der Hisbollah getroffen wurde. Das US-Militär bestätigte einen nächtlichen Luftangriff auf den Iran, bei dem fünf aus dem Iran gestartete Angriffsdrohnen abgefangen wurden.

Zudem sei der Start einer sechsten Drohne von einer iranischen Bodenkontrollstation in der südlichen Hafenstadt Bandar Abbas verhindert worden. Ein US-Vertreter sprach von einem rein defensiven Einsatz zur Aufrechterhaltung der Waffenruhe. Der Iran setzte seine Angriffe fort, was das US-Militär scharf verurteilte. Das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando Centcom bezeichnete einen iranischen Angriff auf Kuwait als eklatanten Verstoß gegen die Waffenruhe.

Kuwait habe die Raketen erfolgreich abgefangen. Centcom teilte weiter mit, dass wenige Stunden vor dem Angriff fünf iranische Drohnen abgefangen wurden, die eine Bedrohung in der Straße von Hormus darstellten. In einer weiteren Entwicklung kritisierte der iranische Botschafter in Deutschland, Majid Nili Ahmadabadi, das Schweigen europäischer Länder gegenüber den Angriffen der USA und Israels. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tasnim reagierte er damit auf die Drohung von US-Präsident Trump, den Oman in die Luft zu sprengen.

Der Diplomat warnte, dass das Schweigen einiger europäischer Akteure Kriegstreiber ermutige, und rief die Welt auf, sich dem gefährlichen Kurs entgegenzustellen. Im Libanon wurden bei israelischen Angriffen mindestens acht Menschen getötet, darunter in der Küstenstadt Sidon. Die Angriffe erfolgten kurz vor geplanten Sicherheitsgesprächen zwischen israelischen und libanesischen Militärvertretern in Washington. Israel hatte zuvor eine Ausweitung seiner Angriffe gegen die Hisbollah angekündigt.

Der Iran bekundete Solidarität mit dem Oman nach den Drohungen von US-Vertretern und verurteilte den US-Angriff auf Bandar Abbas. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmaeil Baghaei, betonte die Unterstützung für den Oman. US-Präsident Trump wies einen Bericht des iranischen Staatsfernsehens zurück, wonach eine Kompromisslösung kurz bevorstehe, die eine Wiederherstellung des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormus binnen eines Monats und eine gemeinsame Verwaltung mit dem Oman vorsehe





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