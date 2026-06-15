Die US-Regierung und der Iran haben eine vorläufige Vereinbarung erzielt, die Sanktionserleichterungen für den Iran im Gegenzug für Kontrollen seines Atomprogramms vorsieht. Die Bundesregierung begrüßt den Schritt, macht jedoch Bedingungen klar. Die Hisbollah stoppt Angriffe auf Israel, und Frankreich will die Straße von Hormus militärisch absichern.

In einer grundsätzlichen Einigung zwischen den USA und dem Iran planen beide Seiten ein Rahmenabkommen, das den Konflikt um das iranische Atomprogramm beenden und Sanktionen lockern soll.

US-Vizepräsident JD Vance betonte, dass keine amerikanischen Mittel direkt an den Iran fließen werden, stattdessen gehe es um Sanktionserleichterungen im Gegenzug für Verifizierungsschritte wie die Reduzierung hochangereicherten Urans. Die deutsche Bundesregierung begrüßt den Schritt als "ersten Schritt in die richtige Richtung", macht jedoch klar, dass die Aufhebung von Sanktionen an klare, überprüfbare Schritte des Iran zur Beendigung seines militärischen Nuklearprogramms geknüpft ist.

Zudem fehlen in der vorliegenden Vereinbarung noch Regelungen zur Unterstützung bewaffneter Gruppen in der Region und zum ballistischen Raketenprogramm. Die libanesische Hisbollah, die vom Iran unterstützt wird, hat ihre Angriffe auf Israel seit Bekanntgabe der Absichtserklärung eingestellt und knüpft eine dauerhafte Waffenruhe an die Einhaltung des Abkommens durch Israel. Die Einbeziehung des Libanon in das Abkommen wertet die Hisbollah als Zeichen für das iranische Engagement zur Konfliktbeendigung. Gleichzeitig unterstreicht die Organisation, dass sie weitere Aktionen ablehnt, die Zivilisten treffen könnten.

Ein zentraler Punkt der Vereinbarung ist die dauerhafte, gebührenfreie Öffnung der strategisch wichtigen Straße von Hormus. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kündigte an, innerhalb weniger Tage militärische Schiffe, darunter einen Flugzeugträger, zur Sicherung der Schifffahrtsroute entsenden zu können. Die wirtschaftliche Bedeutung der Meerenge für internationale Handelswege und Lieferketten ist enorm, und eine reibungslose Passage wird als entscheidend für globale Stabilität angesehen. Die G7-Staaten unterstützen den Prozess und verknüpfen Sanktionserleichterungen mit dem2015;mutigen" Abrüstungsschritten des Iran





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