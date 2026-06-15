USA und Iran einigen sich grundsätzlich: Weg für Öffnung der Straße von Hormus frei?

Nach einer grundsätzlichen Einigung zwischen den USA und dem Iran rückt die Öffnung der strategisch wichtigen Schifffahrtsstraße von Hormus in greifbare Nähe. Die Bundesregierung bereitet ein Mandat für einen defensiven Einsatz der Marine vor. Die Hisbollah begrüßt das Abkommen und kündigt eine Einstellung ihrer Angriffe an, falls Israel die Souveränität des Libanon respektiert.

Die Nachrichtenlage im Nahen Osten bleibt dynamisch, nachdem die USA und der Iran eine grundsätzliche Einigung zur Beendigung ihrer militärischen Auseinandersetzung erzielt haben. Im Zentrum der jüngsten Entwicklungen steht die strategisch lebenswichtige Schifffahrtsroute, die Straße von Hormus, deren dauerhafte und unentgeltliche Öffnung von zentraler Bedeutung für die Weltwirtschaft ist.

Während US-Vizepräsident JD Vance betont hat, dass ein langfristiger Verzicht auf Transitgebühren für die Nutzung der Meerenge Teil der laufenden Verhandlungen sei, bereitet auch die deutsche Bundesregierung ihre Haltung zu einer möglichen Beteiligung an Sicherungsmaßnahmen vor. Nach Informationen aus Regierungskreisen könnte das Bundeskabinett bereits in der kommenden Woche über ein Mandat für einen Einsatz der Bundesmarine entscheiden. Dieser soll sich jedoch strikt defensiv und nur im Rahmen eines internationalen, förmlichen Mandats bewegen.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat kurz vor seiner Abreise zum G7-Gipfel in Evian die diplomatische Annäherung gelobt und seine Hoffnung auf eine Erholung der globalen Wirtschaft durch eine stabile Schifffahrtsroute ausgedrückt. Gleichzeitig wies er darauf hin, dass die Einbeziehung des Libanon in das Abkommen von entscheidender Bedeutung sei, da nur so eine umfassende Stabilität in der Region gewährleistet werden könne.

Die Hisbollah, eine vom Iran unterstützte libanesische Miliz, hat die Absichtserklärung zwischen den USA und dem Iran begrüßt und erklärt, seit der Verkündung des Abkommens keine eigenen Angriffe gegen Israel mehr durchgeführt zu haben. Die Organisationwarnt Israel jedoch vor Verletzungen der libanesischen Souveränität. Der Iran selbst hat klargestellt, dass der Libanon ein integraler Bestandteil des geplanten Memorandums sei und dreimal im Entwurf erwähnt werde.

Der iranische Regierungssprecher betonte, dass das Abkommen ein Ende der Kämpfe an allen Fronten und die Achtung der territorialen Integrität des Libanon fordere. Die endgültige Entscheidung über den genauen Mechanismus der Unterzeichnung, möglicherweise in der Schweiz, soll in Kürze getroffen werden. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) sieht in der erzielten Einigung eine Chance, dass eine der wichtigsten Handelsarterien der Welt wieder sicher befahren werden kann.

DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier spricht davon, dass die Öffnung der Straße von Hormus den Weg für eine Erholung des Welthandels ebnen könnte. Derweil hat US-Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social mitgeteilt, dass bereits zahlreiche Öltanker die südliche Route durch die fast völlig geräumte Meerenge nehmen.

Allerdings betonte er, dass die formelle Öffnung erst nach der Unterzeichnung des Abkommens am Freitag erfolgen solle, da noch abschließende Minenräumarbeiten nötig seien. Diese Arbeiten werden von den USA als notwendig erachtet, um eine gefahrenfreie Passage zu gewährleisten. Die Komplexität der Verhandlungen zeigt sich auch in der offenen Frage, wer die USA bei der geplanten Unterzeichnung in der Schweiz vertreten wird. Während für den Iran Außenminister und Parlamentspräsident teilnehmen sollen, ließ Vizepräsident Vance diesbezüglich keine konkrete Angabe.

Die deutsche Position bleibt vorsichtig: Ein Einsatz der Bundeswehr wird nur erfolgen, wenn alle vereinbarten Rahmenbedingungen - insbesondere die Umsetzung des Abkommens und ein klares internationales Mandat - vorliegen. Die deutliche Betonung der Verteidigungsabsicht unterstreicht das Bestreben, nicht in direkte Kampfhandlungen verwickelt zu werden. Mit der geplanten Entscheidung im Kabinett würde Deutschland erstmals seit längerer Zeit wieder ein Marine-Mandat für den Golf erhalten, das voraussichtlich Minenjagdboote umfassen würde.

Die Entwicklung wird international mit großer Aufmerksamkeit verfolgt, da eine dauerhafte Sicherung der Schifffahrtswege in der Region von existentieller Bedeutung für die Energie- und Handelsströme weltweit ist. Die Einigung zwischen USA und Iran markiert ein potenzielles Wendepunkt in den angespannten Beziehungen, deren Auswirkungen weit über den Nahen Osten hinausreichen





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