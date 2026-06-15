Die USA und der Iran haben sich offenbar geeinigt. Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien unterstützen die Wiederaufnahme der Schifffahrt in der Straße von Hormus. Das beinhaltet auch eine unabhängige Mission zur Förderung der Handelsschifffahrt und Minenräumung.

USA und Iran haben sich offenbar geeinigt. Deutschland , Frankreich , Großbritannien und Italien unterstützen die Wiederaufnahme der Schifffahrt in der Straße von Hormus. Das beinhaltet auch eine unabhängige Mission zur Förderung der Handelsschifffahrt und Minenräumung .

Die dringliche Wiederöffnung der Straße ist unerlässlich. Die vier Staaten sind entschlossen, ihren Teil beizutragen, um die Handelsschifffahrt zu ermutigen und Minenräumung durchzuführen. Das Abkommen bietet eine Gelegenheit, die Region und die Weltwirtschaft zu stabilisieren. Experten warnen jedoch vor verfrühtem Optimismus.

Die schwierigen Fragen wie das iranische Atomprogramm, die Unterstützung von Stellvertretern, Raketen und Drohnen sowie die Unterdrückung im Inland bleiben bestehen. Das Rahmenabkommen ist nicht das Ende des Krieges, aber ein erster Schritt in die richtige Richtung. Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Italien begrüßen die US-iranische Einigung und sind bereit, Sanktionen zu heben, wenn die Regierung in Teheran klare Schritte bei ihrem Atomprogramm unternimmt. Die dringliche Wiedereröffnung der Straße von Hormus ist unerlässlich.

Die vier europäischen Länder sind bereit, mit den USA, dem Iran und der Internationalen Atomenergiebehörde zusammenzuarbeiten. Die iranische Nachrichtenagentur Mehr veröffentlicht Details aus dem 14-Punkte-Entwurf für eine Absichtserklärung zwischen den USA und dem Iran. Das Papier sieht ein sofortiges und dauerhaftes Ende des Krieges an allen Fronten einschließlich des Libanons vor. Innerhalb von 30 Tagen sollen die US-Seeblockade vollständig aufgehoben und die Straße von Hormus wieder geöffnet werden.

Zudem sollen die Sanktionen gegen iranische Öl- und Petrochemie-Verkäufe ausgesetzt und eingefrorene iranische Gelder in Höhe von 24 Milliarden Dollar freigegeben werden. Die Gespräche sollen 60 Tage dauern und sich auf Nuklearfragen sowie die vollständige Aufhebung der Sanktionen konzentrieren. Ein endgültiges Abkommen soll durch eine Resolution des UN-Sicherheitsrates gebilligt werden





handelsblatt / 🏆 113. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

USA Iran Geeignet Wiederaufnahme Der Schifffahrt Straße Von Hormus Deutschland Frankreich Großbritannien Italien Mission Handelsschifffahrt Minenräumung Wiederöffnung Stabilität Waffenstillstand Ablauf Details Entwurf Resolution Vize-Außenminister Rückzug Vergeltung Südlibanon Beirut Israel

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Iran-Krieg: Hoffnung auf baldige Unterzeichnung eines USA-Iran-DealsLaut US-Präsident Trump und dem Vermittler Pakistan soll bereits heute eine erste Übereinkunft zur Beendigung des Iran-Kriegs unterzeichnet werden. Wird es tatsächlich dazu kommen?

Read more »

Erste Übereinkunft zur Beendigung des Iran-Kriegs geplant: USA, Iran und Pakistan vermelden DurchbruchLaut US-Präsident Trump und Pakistan soll bereits heute ein Abkommen zur Beendigung des Iran-Kriegs unterzeichnet werden. Ein Durchbruch im zähen Ringen zwischen den USA und dem Iran scheint bevorzustehen. Das pakistanische Außenministerium kündigte eine virtuelle Zeremonie an, während iranische Seite die zeitnahe Unterzeichnung nicht bestätigte. Das Rahmenabkommen sieht die Verlängerung der Waffenruhe um 60 Tage, die Öffnung der Straße von Hormus und Startpunkt für Atomverhandlungen vor. Der Ort der Unterzeichnung bleibt unklar, ursprünglich war Genf im Gespräch, jedoch gibt es keine Reisepläne iranischer Vertreter dorthin.

Read more »

Iran-Krieg: Pakistan meldet Einigung über Kriegsende zwischen USA und IranIsrael greift Hisbollah-Ziele in Libanons Hauptstadt Beirut an +++ Katar bemüht sich in Teheran um Abkommen +++ Iran-Vereinbarung soll laut Trump morgen unterzeichnet werden +++ Der Newsblog.

Read more »

Iran-Krieg: Pakistan meldet Friedensabkommen zwischen USA und IranIsrael greift Hisbollah-Ziele in Libanons Hauptstadt Beirut an +++ Katar bemüht sich in Teheran um Abkommen +++ Iran-Vereinbarung soll laut Trump morgen unterzeichnet werden +++ Der Newsblog.

Read more »