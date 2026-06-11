USA und Iran in offener militärischer Konfrontation: Schwere Angriffe erschüttern die Region

Ein massiver militärischer Schlag der USA gegen den Iran führt zu einer Kettenreaktion von Vergeltungsangriffen in Jordanien, Bahrain und Kuwait sowie zu diplomatischen Spannungen mit Indien nach dem Beschuss eines Öltankers.

Die geopolitische Situation im Nahen Osten hat eine neue Stufe der Eskalation erreicht, nachdem das US-Pentagon eine Serie massiver Angriffe gegen den Iran gestartet hat.

Diese militärischen Operationen werden von der US-Regierung offiziell als ein Akt der sogenannten Zwangsdiplomatie bezeichnet. Ziel dieser Strategie sei es, die iranische Führung unter Druck zu setzen und sie zu signifikanten Zugeständnissen an den Verhandlungstisch zu bewegen. Verteidigungsminister Pete Hegseth brachte die harte Linie der Vereinigten Staaten deutlich zum Ausdruck, indem er erklärte, dass man bereit sei, mit Bomben zu verhandeln, falls dies der einzige Weg sei, und betonte die Effizienz der US-Streitkräfte bei der Durchführung solcher Operationen.

Die Angriffe konzentrierten sich auf eine Vielzahl strategischer Ziele, wobei insbesondere Luftabwehrsysteme und Radaranlagen in der Nähe der strategisch bedeutsamen Straße von Hormus im Visier standen. Ein hochrangiger US-Beamter bestätigte, dass Dutzende von Zielen präzise attackiert wurden, um die iranische Überwachungskapazität zu schwächen. Die Auswirkungen dieser Angriffe waren im gesamten Iran spürbar. Staatliche Medien berichteten über heftige Explosionen in verschiedenen Teilen des Landes.

Besonders betroffen war die Industriestadt Karadsch, die sich nordwestlich der Hauptstadt Teheran befindet, sowie Gebiete im Südosten, insbesondere in Waramin. In den sozialen Medien verbreiteten sich Berichte über Kamikazedrohnen, die in der Nähe der Hauptstadt gesichtet wurden, während die iranischen Behörden offiziell nur zurückhaltend auf die Ursachen der Detonationen reagierten. In einer unmittelbaren Gegenreaktion meldeten die iranischen Streitkräfte, dass sie US-Einrichtungen in der gesamten Region angegriffen hätten.

Die iranischen Revolutionsgarden gaben bekannt, zwölf ballistische Raketen auf den US-Luftwaffenstützpunkt Al-Asrak in Jordanien abgefeuert zu haben, wobei Flugzeuge und Kontrollzentren die primären Ziele waren. Darüber hinaus wurden laut iranischen Angaben insgesamt 18 Ziele in Bahrain und Kuwait attackiert, darunter das regionale Hauptquartier der US-Marine in Bahrain und zwei Luftwaffenstützpunkte in Kuwait. In Kuwait führte dies zu einer vorübergehenden Schließung des Luftraums, da die Armee des Landes feindliche Luftangriffe abwehren musste.

Neben dem direkten militärischen Schlagabtausch zwischen den USA und dem Iran ist ein schwerwiegender Vorfall im Golf von Oman eingetreten, der zu diplomatischen Spannungen mit Indien geführt hat. Das US-Militär beschoss dort einen Öltanker namens Settebello, der unter der Flagge von Palau fährt und iranisches Öl transportiert haben soll. Laut Angaben des US-Zentralkommandos Centcom habe die Besatzung wiederholt Anweisungen ignoriert und eine bestehende Blockade verletzt. Dabei wurde gezielt der Maschinenraum des Schiffes angegriffen.

Die Folgen waren dramatisch: Zwar konnten 21 Seeleute gerettet werden, doch drei indische Staatsangehörige gelten seit dem Vorfall als vermisst. Die indische Regierung reagierte mit scharfem Protest und bestellte den stellvertretenden US-Missionschef ein. Das indische Außenministerium verurteilte den Angriff auf die zivile Handelsschifffahrt und forderte ein sofortiges Ende solcher Operationen gegen zivile Infrastrukturen in der Region. Die indische Botschaft im Oman koordiniert derzeit die Such- und Rettungsmaßnahmen mit den lokalen Behörden.

Das US-Militär hat mittlerweile mitgeteilt, dass die aktuellen Angriffswellen gegen Ziele im Iran vorerst eingestellt wurden. Centcom betonte jedoch, dass die Einsätze zur Selbstverteidigung notwendig waren, da die angegriffenen Kommunikationssysteme und Aufklärungsanlagen eine direkte Bedrohung für internationale Handelsschiffe und US-Truppen darstellten. Trotz des vorläufigen Stopps bleibt die US-Armee in höchster Alarmbereitschaft. Während der Iran behauptet, die Straße von Hormus für den Schiffsverkehr komplett gesperrt zu haben, dementierte das US-Militär diese Behauptung entschieden.

Die Region bleibt ein Pulverfass, in dem jede weitere Bewegung der Großmächte die Gefahr eines umfassenden regionalen Krieges erhöht, während die internationale Gemeinschaft mit Sorge auf die Instabilität eines der wichtigsten Energieknotenpunkte der Welt blickt





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