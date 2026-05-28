USA und Iran liefern erneut gegenseitige Angriffe in der Straße von Hormus

Die USA und der Iran haben sich in der Straße von Hormus erneut gegenseitig angegriffen, nachdem sie sich in Waffenruhe und laufenden Verhandlungen über ein Kriegsende befinden. Das US-Militär hat eine Stellung in Bandar Abbas angegriffen, von der aus Drohnen gesteuert wurden, während die iranische Nachrichtenagentur von Beschuss eines amerikanischen Öltankers durch die Revolutionsgarden berichtet hat.

Die USA und der Iran haben sich in der Straße von Hormus trotz Waffenruhe und laufender Verhandlungen über ein Kriegsende erneut gegenseitige Angriff e geliefert. Das US-Militär habe in der Stadt Bandar Abbas eine Stellung attackiert, von der aus Drohnen gesteuert worden seien, erklärte ein US-Beamter.

Vier Drohnen seien abgeschossen worden. Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim zitierte eine heimische Militärquelle, wonach ein amerikanischer Öltanker die Meerenge mit abgeschaltetem Radarsystem passieren wollte. Die Revolutionsgarden hätten ihn beschossen und zum Umkehren gezwungen. Keine der Angaben beider Seiten ließen sich zunächst unabhängig überprüfen





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