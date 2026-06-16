USA und Iran: Rahmenabkommen unterzeichnet - Weitere Verhandlungen in 60 Tagen

Die USA und Iran haben ein Rahmenabkommen zur Beendigung des Krieges unterzeichnet. Weitere Gespräche sollen innerhalb von 60 Tagen in der Schweiz stattfinden. Iranische Schiffe passieren erstmals die US-Seeblockade, und internationale Atominspekteure sollen zurückkehren.

Die Verhandlungen zwischen den USA und Iran über ein Rahmenabkommen zur Beendigung des Krieges nehmen konkrete Formen an. Nach der Unterzeichnung der Absichtserklärung am Sonntag sollen bereits am Freitag in der Schweiz hochrangige Vertreter beider Länder zu weiteren Gesprächen zusammenkommen.

Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi gab bekannt, dass für diese Verhandlungen nur 60 Tage vorgesehen seien, was als äußerst knapp gilt, um ein umfassendes Abkommen zu Irans Atomprogramm zu erzielen. Zum Vergleich: Der Atomdeal von 2015 in Wien erforderte fast zwei Jahre Verhandlungszeit. Araghtschi betonte, dass ein Ende des Krieges auch das Ende der israelischen Besetzung von Gebieten in Libanon mit einschließe.

Jegliche neuen israelischen Angriffe auf Libanon oder weitere Besetzungen würden von Iran als Verstoß gegen die getroffene Vereinbarung betrachtet. US-Präsident Donald Trump hatte das Rahmenabkommen bereits elektronisch unterzeichnet. US-Regierungskreisen zufolge soll Iran im Rahmen des Abkommens Zugang zu einem Wiederaufbaufonds in Höhe von 300 Milliarden Dollar erhalten, der von den Golfstaaten mitfinanziert wird.

Allerdings knüpfen die USA diese Mittel an strenge Bedingungen: Iran muss dauerhaft auf den Erwerb von Atomwaffen verzichten und darf keine Aktivitäten verfolgen, die eine Wiedereinführung von Sanktionen auslösen könnten. Zudem dürfen die freigegebenen Gelder nicht zur Unterstützung von Terrorismus oder zur Destabilisierung der Region verwendet werden. US-Vizepräsident J. D. Vance kündigte an, dass im Rahmen des Abkommens auch internationale Atominspekteure nach Iran zurückkehren sollen.

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) und die USA würden Iran dabei helfen, seine Bestände an hochangereichertem Uran zu vernichten, so Vance. Er bezeichnete das Abkommen jedoch als ein sehr allgemeines Dokument von nur etwa eineinhalb Seiten Länge, bei dem viele Details erst in den technischen Verhandlungen geklärt werden müssten. Unterdessen haben erste iranische Schiffe die von der US-Seeblockade betroffene Zone im Golf von Oman passiert. Mindestens drei Öltanker und zwei Frachtschiffe durchquerten die Zone am Montagabend ohne Zwischenfälle.

Ein mit zwei Millionen Barrel Rohöl beladener Tanker habe die Blockadelinie durchbrochen, berichteten iranische Medien. Dies deutet darauf hin, dass US-Präsident Trump sein Versprechen zur Lockerung der Blockade einhält. Im Gegenzug will Iran am Freitag die Straße von Hormus vollständig öffnen. Der israelische Premierminister Netanjahu erklärte, dass israelische Truppen vorerst in Libanon bleiben, und US-Angaben zufolge ist ein Abzug Israels aus Libanon keine Bedingung für das Abkommen.

Israel habe weiterhin das Recht, sich gegen Angriffe der Hisbollah zu verteidigen. Die Situation bleibt angespannt, da viele Beobachter den Deal nur als Zwischenschritt in einem diplomatischen Prozess mit vielen Hürden betrachten





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